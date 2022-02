La DeLorean DMC è rinata come auto sportiva elettrica nel 2022

La società che possiede i diritti di DeLorean sta facendo rivivere il vecchio nome di un’auto sportiva elettrica, che sarà lanciata nel 2022.

Con sede in Texas DeLorean Motor Company Formato dall’ingegnere britannico Stephen Wynn, che ha acquisito i diritti sul nome e sul marchio originali dell’azienda nel 1995, ha presentato in anteprima la sua recente prova su un motore centrale DeLorean DMC in un tweet criptico che enfatizza i dettagli limitati.

Si chiamerà DeLorean EVolved in riferimento al suo motore elettrico e le etichette di accompagnamento indicano che si concentrerà maggiormente sul lusso rispetto all’originale Focus 1981-1982.

Questa non è la prima volta che il marchio rianimato ha accennato ai piani per riportare in vita DMC. L’anno scorso, a 40 anni dal lancio dell’auto, la casa di design Italdesign ha mostrato un’immagine teaser simile, indicando che stanno collaborando al progetto.

Italdesign è stata fondata dal rispettato designer Giorgetto Giugiaro, responsabile della modellatura del corpo originale in acciaio inossidabile DMC.

Non è chiaro se la nuova DeLorean sarà troppo fedele al design originale per andare con una finitura in acciaio non verniciato, ma almeno avrà porte simili ad ala di gabbiano.

Nel 2016, una nuova fattura di produzione a basso volume ha dato alla DeLorean Motor Company il via libera per costruire una serie continua di 300 fermate di DMC con specifiche originali, ma i regolamenti non sono entrati in vigore fino al 2019 e non c’è stata alcuna conferma che il l’azienda stava continuando questi piani in tandem con il lancio di EVolved.

Nessuna parola è stata data sulla risorsa powertrain, ma in modo significativo Italdesign ha recentemente firmato un accordo di partnership con la britannica Williams Advanced Engineeringin cui i due collaboreranno su una piattaforma EV open source per i produttori di veicoli a basso volume.