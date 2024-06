La bandiera è sei metri sotto terra. Così Kharkov si oppone all’invasione russa

In questa scuola di Kharkov, gli allarmi di raid aerei non interrompono le lezioni… I bambini sono già nel rifugio antiaereo. Decisione su Istituzione di scuole clandestine È stato rilevato dal municipio di Kharkiv. Studiare nelle istituzioni regolari è proibito a causa degli attacchi quotidiani da parte dei russi.

Kharkiv, con una popolazione di un milione di abitanti, è una città di confine, quindi spesso c’è un ritardo tra l’annuncio di un allarme aereo e il momento dell’impatto. meno di un minuto. Non basta scendere al rifugio. Di conseguenza, dall’inizio dell’invasione su larga scala, gli studenti hanno imparato online o in aule appositamente attrezzate nella metropolitana.

Tuttavia nella metropolitana non c’è abbastanza spazio per tutti. Pertanto, nell’ottobre 2023, il sindaco ha annunciato la decisione di costruire scuole sotterranee. Il primo è stato inaugurato nel maggio 2024. Come ci ha detto Olena Zbica, responsabile del dipartimento educativo del distretto, qui studiano 230 studenti in due turni.

“Tranquillo e sicuro”

La seconda elementare ha una lezione di matematica. Nella stanza non ci sono finestre, ma l’illuminazione è conforme alle norme sanitarie e non danneggia la vista degli studenti.

Le aule si trovano al livello meno uno, sei metri sotto terra. Il bunker ha più fonti di energia, quindi no Le interruzioni di corrente sono comuni sul tetto.

Il decimo anno ha una lezione di ucraino. Anche se le sirene suonano, i bambini non prestano loro attenzione. Durante la pausa, Sofia Soedra ci racconta di aver chiesto ai suoi genitori il permesso di tornare all’apprendimento tradizionale perché le mancano i suoi compagni di classe. Negli ultimi due anni ha insegnato online.

– Qui possiamo parlare e giocare durante le pause. A casa mi sedevo semplicemente davanti al computer. “Mi sento calma e al sicuro qui”, dice Sofia in un’intervista a Sistry.

Questo è solo l’inizio

Durante la ricreazione i bambini più piccoli entrano nella sala comune per giocare. Quando necessario, la psicologa Marina Prichodko lavora con loro.

– Spiega ai bambini che qui è sicuro. Ci sono esplosioni ogni giorno a Kharkov, ma a scuola non si sentono. Marina dice: i bambini qui sono al sicuro. – È molto difficile per i bambini di Kharkiv imparare adesso, molti di loro sono diventati disturbati. Prima dell’invasione, il problema del bambino veniva risolto entro un mese o due. Adesso ci vuole molto più tempo, aggiunge lo psicologo.

Kharkov ha un sistema educativo misto: qualsiasi studente può partecipare alle lezioni online, perché tutte le classi sono dotate di laptop.

Il 31 maggio suonò l’ultima campana nella scuola sotterranea. A settembre più di 900 bambini inizieranno la scuola qui.

Altre città si uniscono a Kharkov

– Qui i bambini hanno tutto ciò di cui hanno bisogno: aule, una sala sociale e una mensa – dice Olena Zbica. – Ci dispiace che i nostri figli studino clandestinamente, ma almeno hanno la possibilità di socializzare durante la guerra.

Secondo Olga Demenko, direttrice del dipartimento dell’istruzione della città, ci sono 100.000 persone iscritte per studiare nelle classi metropolitane del prossimo anno scolastico. Più di 4,5mila bambini.

L’idea di creare scuole sotterranee è stata adottata in altre città dell’Ucraina. 31 maggio a Mykolaev ha aperto un rifugio scolastico sotterraneo per 1,2mila persone. bambini. Si prevede di costruire rifugi simili nelle regioni di Kherson e Odessa.