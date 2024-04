Kelsey/Professor Kuroba è ancora una volta il preside della Kelsey University of Technology

Mercoledì il professor Zbigniew Koruba è stato rieletto rettore dell'Università di Tecnologia di Kielce. “Quasi tutto ciò che avevo pianificato quattro anni fa è stato realizzato”, ha detto al PAP il rettore dell’università.

Il nuovo rettore dell'Università di Kielce è stato eletto dal collegio elettorale. Il professor Kuroba era l'unico candidato. Delle 67 persone che hanno votato, 58 hanno sostenuto la sua candidatura. “Mi sento molto sollevato che il mio programma elettorale sia stato accettato. Ciò significa che le misure adottate durante il suo ultimo mandato continueranno. Ciò che era incluso nel mio programma elettorale quattro anni fa è stato pienamente attuato nella pratica”, ha affermato il rettore dell'Università di Kielce. Lo ha detto la tecnologia nel corso di una conferenza stampa.

Professore In un'intervista con PAP, Kuroba ha parlato dei maggiori successi ottenuti negli ultimi quattro anni. Ciò includeva che l'università ottenesse la Categoria (A) in due specializzazioni scientifiche e la Categoria (B+) nelle restanti tre specializzazioni.

“Questo ci ha dato l'opportunità di effettuare promozioni scientifiche ai gradi di dottore e medico qualificato. Anche stabilire una collaborazione con IBM è un successo. Ciò ci consentirà di lanciare nuove direzioni, la più attraente delle quali è la sicurezza informatica. Gli studenti potranno per studiare questo campo dal nuovo anno scolastico.

Kuroba ha osservato che nel suo primo mandato sono state concesse indennità di incentivazione ai dipendenti universitari che mostrano la maggiore attività scientifica sotto forma di pubblicazioni e ottenimento di sovvenzioni. Ha aggiunto che negli ultimi quattro anni, 51 dipendenti universitari hanno ottenuto il dottorato e 17 il titolo di qualificazione.

“Ciò dovrebbe portare più persone a diventare professori ordinari il prossimo semestre. Attualmente ne abbiamo quattro e mi sono posto l'obiettivo di ottenerne almeno dieci.” Kuruba.

L’Università di Kielce si sta già preparando per la valutazione (la valutazione di ciascuna facoltà in termini di scienza e ricerca, condotta dal Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore), che sarà effettuata nel 2026. “Durante questa valutazione, vorrei che “Ho tre specializzazioni di categoria A e due B+. Spero anche che per allora si aggiungano altre discipline. In questo caso mi riferisco all'architettura, all'urbanistica, all'ingegneria dei materiali, all'informatica tecnica e alle comunicazioni. Il rettore dell'università ha sottolineato che sarà tutto dipendono dalle promozioni accademiche.

Ha aggiunto che una delle maggiori sfide che l'università deve affrontare è fermare la tendenza al ribasso nel numero di diplomati che desiderano studiare alla Kielce Technical University.

E ha aggiunto: “Il compito non sarà certamente facile, perché dipende da tanti fattori, che spesso sfuggono al nostro controllo. I diplomati sono sempre meno, ma cercheremo di convincere quante più persone possibile a studiare nella nostra università. “Vogliamo raggiungere questo obiettivo non solo rendendo lo studio più attraente dal punto di vista scientifico e didattico, ma anche attraverso un'ampia gamma di eventi culturali e modi per trascorrere il tempo libero”, ha affermato il neoeletto rettore dell'università.

Kuroba è docente accademico presso l'Università di Tecnologia di Kielce dal 1984. Negli anni 2012-2016 è stato Preside della Facoltà di Meccatronica e Costruzione di Macchine e per i successivi quattro anni è stato Vicerettore per la Ricerca Scientifica. e la cooperazione con l’industria. Dal 2020 è rettore dell'Università di Kielce.

L'Università Tecnologica di Świętokrzyskie è la più antica e unica università tecnica della regione di Świętokrzyskie. Rifacendosi alla tradizione della Scuola Accademica e Mineraria fondata nel 1816 da Stanislaw Staszczyk, è la più antica università tecnica della Polonia, situata nel Palazzo Arcivescovile di Cracovia a Kielce. Gli inizi dell'Università di Kielce risalgono al 1965. Successivamente fu fondata la Kielico Radom School of Engineering. Nel 1978 fu trasformata nell'Università della Tecnologia di Kielce. L'Università attualmente ha il diritto di conferire dottorati in quattro specializzazioni scientifiche e il diritto di conferire titoli in quattro specializzazioni (PAP).

La scienza in Polonia, Janusz Majewski

maggio/bar/