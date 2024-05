Wroclaw/ Tre nuovi laboratori sono stati aperti presso l’Università della Scienza e della Tecnologia di Wroclaw

Mercoledì sono stati presentati tre nuovi laboratori didattici presso l’Università di Scienza e Tecnologia di Wrocław. Gli scienziati del Dipartimento di Ingegneria dei Veicoli della Facoltà di Meccanica erano interessati alle loro attrezzature. Gli studenti apprenderanno il funzionamento dei diversi sistemi presenti nei veicoli elettrici e ibridi.

Nuovi laboratori sono stati istituiti nell’edificio P-14, nel campus dei fratelli Gierymski. Ciò aiuterà gli studenti che desiderano imparare come funzionano i diversi sistemi di veicoli elettrici e ibridi. I laboratori comprendevano, tra le altre cose: dinamometri per unità di azionamento, un modello di un’auto elettrica e un’analisi della meccanica dei fluidi. L’attrezzatura è stata supervisionata da scienziati del Dipartimento di Ingegneria dei Veicoli della Facoltà di Ingegneria Meccanica.

“Vogliamo preparare ingegneri con conoscenze complete per entrare nel mercato del lavoro, basate non solo sulla teoria delle lezioni, ma anche sulle competenze pratiche acquisite grazie alle ore trascorse con noi nei laboratori”, ha detto il dottor Happ, citato nell’articolo . Pubblicazione. Ingegnere Anna Janica, Vice Presidente Ingegneria del Veicolo.

Il Laboratorio dei Sistemi di Azionamento comprende quattro dinamometri per motori elettrici. Inoltre, gli studenti hanno a disposizione una stazione per testare le linee di comunicazione, che consente, tra le altre cose, di analizzare il processo di carica e scarica della batteria. I giovani ricercatori potranno studiare anche un’auto ibrida grazie a un modello su larga scala.

“Possiamo impostare alcuni parametri dal livello diagnostico e poi verificare il comportamento del veicolo. Ad esempio, determinare se diamo corrente solo a uno dei motori o modificare l’angolo di anticipo dell’accensione e verificare come ciò influisce sul funzionamento dell’intero sistema. In questo modo, gli studenti potranno svolgere esercizi per eseguire simulazioni delle operazioni che le case automobilistiche eseguono nel processo di produzione”, ha spiegato nella dichiarazione Adam Kaminsky, dottorando e docente presso la scuola di dottorato.

C’è un altro laboratorio che consente di effettuare test su auto ibride. Può essere utilizzato per esaminare fenomeni nella camera di combustione o per controllare le tensioni attuali. Il Laboratorio di Meccanica dei Fluidi comprende sette stazioni in cui è possibile condurre ricerche sulla meccanica dei fluidi. Responsabile Laboratorio Ph.D. Grazie a loro “mostriamo concretamente agli studenti ciò che imparano durante le lezioni”, ha sottolineato Maciej Zawiszlak.

“Se (…) non hanno l’opportunità di vedere con i propri occhi come scorre effettivamente questo fluido e come si comporta nei diversi sistemi, nella loro testa rimarranno solo gli schemi sulla carta. Ecco perché vengono svolti gli esercizi in queste stazioni “È molto importante” – ha osservato Maciej Zawishlak, citato nella dichiarazione.

Questi laboratori mirano non solo ad aiutare gli studenti attuali, ma anche ad attrarne di nuovi. I rappresentanti delle università sperano che molti dei diplomati di quest’anno scelgano la facoltà di ingegneria meccanica. Il reclutamento inizia il 1 giugno. (PAP)

La scienza in Polonia, Michael Turz

tonnellate/bar/