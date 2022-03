Kalinichenko ha un piano per liquidare Putin. “E’ l’unico modo per porre fine alla guerra”.

I brutali attacchi delle forze russe all’Ucraina sono continuati per più di una settimana. Vyacheslav Kalinichenko è stato uno di coloro che hanno assistito a questi tragici eventi con i propri occhi. Poco prima dello scoppio della guerra, capo salto con l’asta È andato a Kiev per competere. Tuttavia non vi rimase per molto tempo, perché, temendo per la sua incolumità e per quella dei suoi parenti, fu costretto a fuggire in Polonia.

Kalinichenko ha un modo per sbarazzarsi di Putin

Sebbene Kaliniczenko sia stato associato alla Polonia per molti anni, la situazione in Ucraina Lo tocca molto. Secondo lui, l’unico modo per porre fine alla guerra in patria è liberarsene Il presidente russo Vladimir Putin. È interessante notare che Allenatore Ha anche suggerito una soluzione specifica che potrebbe portare a questo.

– Solo una pallottola in faccia, credo la morte. È l’unico modo per porre fine alla guerra, e nient’altro. È diventato così aggressivo che reagisce alla fama pubblicitaria. L’allenatore ucraino ha dichiarato in un’intervista al programma “Super Express” di avere un appetito per il sangue e la guerra e vuole dimostrare di essere il sovrano di tutto.

Kalinichenko chiede proteste in Russia

Il 48enne ha anche fatto appello alle star russe gli sport, ma non solo. A suo avviso, le proteste di massa per le strade della Russia aiuterebbero. Diversi giorni fa, sono stati organizzati in e attraverso molte città Polizia Stradale Ho già arrestato diverse migliaia di persone. Kaliniczenko afferma che non è ancora abbastanza.

– Atleti famosi come Isinbayeva, Valuyev, Shubenko e altri volti famosi – attori, dovrebbero uscire allo scoperto, pittori. Dopotutto, il volto di Isinbayeva non sarà toccato e non tacerà, perché ha buoni rapporti con Putin e si parla spesso di sport, ha detto.

Kalinichenko ha aggiunto di essere profondamente commosso dal fatto che molti cittadini Russia Non ha idea di cosa stia succedendo in Ucraina. Il russo è tutto PubblicitàCiò impedisce efficacemente alla popolazione di ottenere informazioni affidabili. C’è una versione secondo cui le forze russe hanno lanciato un’invasione per liberare il loro vicino dalle mani dei fascisti.