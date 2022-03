L’Italia possiede barche di lusso di oligarchi

ft. Ian_Stewart / /Shutterstock

A Sanremo, in Italia e ad Imperia, due lussuosi yacht degli amici del russo Vladimir Putin sono stati fermati e intercettati dal quotidiano La Stampa.

I proprietari di queste unità sono stati aggiunti alla “lista di blocco” dell’oligarchia dai paesi che hanno condannato l’invasione russa dell’Ucraina.

La bandiera delle Isole Vergini è portata da Gennady Timchenko su una “Lena” alta 40 metri il cui patrimonio è stimato in miliardi di euro. Dirige una società di investimento russa operante nei settori dell’energia, dei trasporti e delle costruzioni. La seconda barca è il 60 metri “Lady M” di Alexei Mortashov, che è il quinto mercantile più ricco della Russia.

Quindi La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato il congelamento dei beni dell’oligarchia, comprese le barche di lusso.Ai loro capitani è stato detto che sarebbe stato meglio se non avessero levato l’ancora in entrambi i porti italiani, riportano i giornali. Ha aggiunto che le informazioni sul congelamento dei beni degli armatori non sono ancora state rilasciate.

I transponder di bordo che indicano la posizione delle unità sono disabilitati. Nei porti liguri sono più visibili (PAP)

sw / vestibilità /