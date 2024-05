Julia Winyawa Kala Welzach. Grazie mille!

Infine, Tymoteusz Sobczyk è apparso in televisione nuotando con grande talento. Julię Wieniawę ha ideato un nuovo modello di esercizi, non inizia con le emoticon. Tutto quello che devi fare è ascoltare la nuova giuria. Mettendo in risalto la storia storica di Wieniawa di Tymoteusza, attraversa la scena e la osserva, perfezionandola.