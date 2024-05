Il taglio cesareo è “peggiore”? Modifica la risposta del corpo alle vaccinazioni

Perché sta succedendo? Gli scienziati non possono rispondere completamente a questa domanda, ma esiste una connessione che li spinge ad analizzarla. In questo modo sappiamo che i bambini nati con taglio cesareo hanno un rischio leggermente più elevato di sviluppare alcuni disturbi immunitari rispetto a quelli nati con taglio cesareo. Uno studio del 2022 ha collegato il parto cesareo a una risposta anticorpale inferiore ai vaccini meningococcici e pneumococcici – I bambini nati naturalmente avevano il doppio del livello di anticorpi protettivi dopo aver ricevuto il vaccino.

Quindi i ricercatori lo hanno ipotizzato I bambini nati con taglio cesareo non vengono inoculati con i microrganismi presenti nella vagina della madre, che può avere un effetto stimolante sul sistema immunitario in via di sviluppo. Un recente studio condotto in Cina non ha esaminato il motivo per cui il cesareo ha influenzato la risposta al vaccino, ma gli autori sospettano una ragione simile.

Nel caso di un parto cesareo, i bambini non sono esposti al microbioma della madre come nel parto vaginale. Riteniamo che ciò significhi che hanno bisogno di più tempo per seguire lo sviluppo del microbioma intestinale e quindi la capacità del sistema immunitario di prepararsi all’azione attraverso i vaccini contro le malattie compreso il morbillo.

Spiegano.













Ma per ora, questa è solo una teoria, perché Sebbene i bambini che hanno avuto un taglio cesareo abbiano un diverso insieme di batteri nell’intestino, altre ricerche suggeriscono che le differenze scompaiono dopo circa 9 mesi. Tuttavia i medici stanno pianificando ulteriori ricerche che, nel contesto del crescente numero di parti cesarei in tutto il mondo (è raddoppiato dal 2000), rappresentano attualmente il 20%. Tutte le nascite non hanno prezzo.