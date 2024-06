Italia: formazioni pronostiche, trasmissione della partita

Il 29 giugno alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino si giocherà la partita tra Svizzera e Italia nell’ambito degli ottavi di finale di Euro 2024. Le formazioni previste per questa partita e dove guardare Svizzera-Italia in TV e online!

Stiamo entrando nella fase a eliminazione diretta dell’Europeo, il che significa che ci aspettano grandi emozioni. Cominciamo con lo scontro tra svizzeri e italiani!

Svizzera – Italia: formazioni previste per entrambe le squadre

Non aspettatevi molti cambiamenti in nessuna delle due squadre. Se entrambi gli allenatori sono favoriti e non ci sono infortuni lievi prima della partita, ecco uno sguardo ai seguenti undici titolari:

Svizzera: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freeler, Xhaka, Abischer, Ntoi, Ryder, Mbolo

Italia: Donnarumma, Darmian, Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo, Jorginho, Parella, DiMarco, Pellegrini, Raspatori, Redegui

Quando, a che ora, dove la concorrenza Svizzera – Italia?

La partita Svizzera-Italia è la prima partita degli ottavi di finale di EURO 2024. La partita inizierà alle 18:00 e la sede della partita sarà l’Olympiastadion di Berlino, che ospiterà anche la finale. L’evento annuale e solitamente lo stadio Berlino – Euro 2024 è il primo torneo di questo Euro che si terrà nella capitale tedesca. Nello stesso giorno di Svizzera-Italia, alle ore 21:00 si giocheranno gli ottavi di finale.

Svizzera – Italia: cosa visitare? Trasmissione televisiva, online, in diretta

Si disputerà la partita Svizzera-Italia 29 giugno alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino. L’incontro può essere visto sulla televisione polacca, canale TVP2 e TVPSport. Sul sito è disponibile lo streaming online sport.tvp.pl.