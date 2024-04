Un eroe in Italia. L'autista ha salvato i passeggeri dall'uccisione

Antonio D'Acci, 61 anni, è diventato un eroe in tutta Italia. Un macchinista con quasi quarant'anni di esperienza ha avuto un infarto mentre era alla guida di un treno. Nonostante i suoi sintomi, è riuscito a frenare e a fermare in sicurezza il treno con 87 passeggeri. L'autista non è sopravvissuto.