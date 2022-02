Inghilterra. Irlanda. L’uragano Eunice colpisce le isole britanniche. Trasporta venti distruttivi

L’uragano Eunice ha colpito la Gran Bretagna e l’Irlanda venerdì. L’Agenzia meteorologica britannica ha emesso un’allerta rossa contro i forti venti che potrebbero mettere in pericolo la vita e la salute umana.

L’uragano Eunice colpisce la Cornovaglia, sulla costa occidentale dell’Inghilterra. Ha causato la neve a Glasgow, in Scozia. Venerdì, l’ufficio meteorologico dell’Agenzia meteorologica britannica ha emesso allerte rosse di forte vento per Londra e altro. Questo elemento porta con sé un vento molto forte che è una minaccia per la vita e la salute. Gli avvisi mostrano che soffierà a una velocità di 96-112 km orari e 130 km orari lungo la costa.