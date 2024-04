Incidente in una stalla a Janow Podlaski. La Procura avvia un'indagine

L'incidente è avvenuto il 24 novembre 2023. È scoppiata una rissa tra gli animali mentre i cavalli venivano portati nelle scuderie dopo l'addestramento. A causa della confusione, una trave metallica colpisce Julia alla testa, ferendola gravemente

Il capo dell'allevamento, Marcin Oszczapinski, ha affermato che tutte le procedure sono state eseguite correttamente dopo l'incidente. Non è necessario chiamare la polizia o l'ispettorato del lavoro a meno che l'incidente non sia classificato come grave

Oszczapiński è il settimo capo della Vigor dal 2016. C'è una carenza di esperti a Jano che possano ricreare l'antica gloria dello stallone.

Informazioni più importanti possono essere trovate sulla home page di Onet

Sergey Vasyutov, il marito del dipendente infortunato e un fantino di successo che lavorava nella scuderia, ha ricevuto un avviso di licenziamento dopo l'incidente. Il capo dell'allevamento ha affermato che Wasiuto ha contribuito all'incidente non garantendo un'adeguata sicurezza. Vasyutov ha annunciato che si batterà per i suoi diritti in tribunale e come primo passo è recentemente iniziata l'udienza del pubblico ministero.

Il fatto è avvenuto il 24 novembre. Vasyutov, sua moglie Julia e un altro dipendente addestrarono i cavalli. È scoppiata una rissa tra gli animali mentre i cavalli venivano portati nelle scuderie dopo l'addestramento. A causa della confusione, una trave metallica colpisce Julia alla testa, ferendola gravemente.

Inchiesta nella stalla di Janow Podlaski. Una decisione sorprendente da parte della Procura

Nonostante la gravità dell'incidente, né la polizia né l'ispettorato del lavoro ne sono stati informati. Wasiutow ha deciso di denunciare il caso alla procura, che ha aperto un'indagine a gennaio e febbraio.

Wasiutow dichiara che l'indagine del pubblico ministero è solo l'inizio delle sue azioni. Ha intenzione di intentare una causa e chiedere un risarcimento a sua moglie.

Terribile incidente in una scuderia. Il Presidente non ha visto alcun problema

Nel mese di dicembre il capo dell'allevamento Marcin Oszczapinski aveva affermato che tutte le procedure erano state eseguite correttamente dopo l'incidente. Non è necessario chiamare la polizia o l'ispettorato del lavoro a meno che l'incidente non sia classificato come grave. Oszczapiński ha detto che il dipendente ferito ha perso conoscenza per un momento.

Anche Osczapinski non è d'accordo quando parla della carenza di personale nell'allevamento, come hanno sottolineato sia gli attuali che gli ex dipendenti. Secondo loro non ci sono uomini che si prendano cura dei cavalli e del bestiame nell’allevamento intensivo. Vasyutov ha confermato queste osservazioni, affermando che il numero dei dipendenti è molto inferiore rispetto a qualche mese fa.

Di seguito è riportata la scuderia Janów Podlaski

Oszczapiński è il settimo presidente della scuderia dal 2016. I dipendenti si sono ripetutamente lamentati del modo in cui vengono trattati, della carenza di personale e del consumo di alcol da parte di alcuni dipendenti durante il lavoro. Oszczapiński ha negato queste accuse.

Confusione a Janow Podlaski. Il nuovo governo ha annunciato cambiamenti

La vicepresidente del Sejm, Dorota Niedziela, aveva osservato alla fine dell'anno scorso che l'allevamento di Janow sarebbe stato uno dei primi luoghi che il nuovo governo avrebbe iniziato a ripulire. Tuttavia, finora non ci sono stati grandi cambiamenti.

Ambiente drammatico in una vigorosa fattoria a Janow Podlaski. “Una scintilla e abbiamo un fuoco”

A Jano mancava l'esperienza per ricostruire la scuderia riportandola al suo antico splendore. I rapidi cambiamenti del personale possono creare confusione e sul mercato c’è carenza di personale adeguato.

Il capo di lunga data Janov Marek Drela, licenziato nel 2016, difficilmente tornerà. Trela, che attualmente gestisce un santuario della fauna selvatica in Giordania, ha detto che non accetterà la gestione di Jano. virulento, ma può consigliare i suoi ufficiali sui problemi riproduttivi.