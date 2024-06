Cosa puoi vedere nella registrazione?

L’attuale e l’ex presidente degli Stati Uniti hanno ricevuto una standing ovation al Peacock Theatre di Los Angeles. C’era motivo di essere felici: il suo valore superava i 30 milioni di dollari USA. Cresciuto per rieleggere Joe Biden. Il Presidente ha ringraziato i partecipanti, ha elogiato i partecipanti, li ha applauditi e li ha accolti. Mentre Obama si è chiaramente mosso per lasciare il palco, Biden ha fissato a lungo il pubblico. Poi Obama è intervenuto, si è avvicinato al presidente, gli ha afferrato il polso e lo ha svegliato dal suo sonno temporaneo. Alla fine, i politici hanno lasciato il palco per parlare.