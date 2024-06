Come il leader del PiS ha raccolto un milione per la campagna europea. Una direttiva ai politici

La cifra pagata dai politici e dalle loro famiglie è impressionante. Dopo 200mila PLN sono stati pagati dalla coppia Kurski e Kemp. Un importo leggermente inferiore: 150.000 PLN. PLN – Coppia Szydło. L’elenco comprende tra gli altri: Ryszard Czarnecki (106.000 PLN) o Patryk Jaki e Adam Bielan – 100.000 PLN ciascuno. Zloty.

Jaroslaw Kaczynski ha così trovato una soluzione semplice per finanziare un’altra campagna elettorale durante la maratona elettorale. Secondo i dati del quotidiano, dai contributi dei politici e delle loro famiglie è stato raccolto più di 1 milione di PLN.

Come ha detto a “GW” un deputato del PiS, i politici di punta non dovrebbero perdere molto e “il profitto di un deputato è superiore allo stipendio”. Ha detto che alcuni fondi sono stati stanziati per la campagna elettorale centrale e altri per le spese dei candidati.

Vasik e Kaminski senza compenso, Kurski senza mandato da eurodeputato

Non sono inclusi nella lista dei pagamenti tra gli altri: Maciej Wąsik e Mariusz Kamiński, anche se entrambi occupano i primi posti nella lista. Un promemoria quotidiano che donazioni generose non sempre significano vittoria elettorale. Jacek Kurski ha concluso la gara solo al sesto posto.

Chiunque può donare al partito: 25 volte il salario minimo (106.000,50 PLN). Così, ad esempio, Adam Burak, il braccio destro di Daniel Obajtek ad Arlan, ha sostenuto il partito “One” della BIS a Podkarpackie con la somma di 20.000 PLN. Zloty.