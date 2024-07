Impara una professione attraente a Ostrołęka

Non è sempre necessario lasciare la casa della famiglia o viaggiare lontano per acquisire una qualifica in una professione richiesta sul mercato del lavoro. Studiando a Ostrolica è possibile ottenere un diploma di farmacista, podologo, massaggiatore, igienista dentale, tecnico di sterilizzazione medica, estetista o qualsiasi altra professione.

Il Centro per la formazione professionale e continua, noto anche come Ostrołęka Medyk, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e l’interesse per le professioni mediche, recluta nelle scuole post-secondarie pubbliche nei seguenti settori:

Tecnico di farmacia (2,5 anni)

Podologo (2 anni)

Igienista dentale (2 anni)

Massaggiatore (2 anni)

Tecnico dei servizi estetici (due anni)

Tecnico di sterilizzazione medica (1 anno)

Assistente dentale (1 anno)

Tutore medico (1,5 anni)

Fisioterapista (2 anni)

Tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (1,5 anni)

L’istruzione è completamente gratuita e dura al massimo due anni e mezzo, e in alcune professioni solo un anno. Grazie a questo, potrai ottenere rapidamente le qualifiche e la professione pratica richieste dal mercato. L’insegnamento si svolge su base giornaliera, serale o part-time. Dopo il diploma di scuola, i diplomati ricevono un certificato di fine studi e, dopo aver superato l’esame professionale organizzato dalla commissione d’esame distrettuale, ricevono un diploma EUROPASS con un’appendice in polacco e inglese.

Chiunque può diventare un ascoltatore di CKZiU, indipendentemente dalla sua età. Tutto ciò di cui hai bisogno è un certificato di diploma di scuola superiore Non è richiesto il diploma di scuola superiore. Va sottolineato che le persone di età superiore ai 50 anni hanno le stesse opportunità di migliorare le proprie qualifiche dei colleghi più giovani.

L’avvicinamento alla professione nelle reali condizioni lavorative avviene attraverso la partecipazione alla formazione professionale organizzata dalla scuola presso strutture sanitarie quali ospedali, saloni di bellezza, ecc.

Cosa rende speciale CKZiU?

1. Membri della facoltà

Gli insegnanti che lavorano nel centro sono specialisti amichevoli con una vasta esperienza professionale, che migliorano costantemente le loro qualifiche durante i corsi e la formazione. Del personale docente fanno parte gli esaminatori della commissione d’esame distrettuale.

2. Campi di studio e corsi attraenti

Ostrołęka Medyk è l’unica scuola post-secondaria di Ostrołęka e della regione che offre campi medici attraenti e unici legati alla salute e alla vita umana. Agli studenti che studiano presso CKZiU viene fornita una pratica professionale, grazie alla quale acquisiscono un’esperienza professionale preziosa e ricercata durante il processo educativo. Inoltre, la scuola offre la partecipazione a corsi aggiuntivi (come i corsi di qualificazione), che migliorano notevolmente le opportunità sul mercato del lavoro.

3. Istruzione innovativa

Il curriculum viene ampliato per includere innovazioni pedagogiche. Grazie a ciò, la scuola si adatta al dinamico mercato del lavoro, offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a progetti innovativi grazie ai quali acquisiscono nuove competenze e diventano professionisti nel loro campo. Inoltre, gli studenti spesso scelgono la possibilità di combinare l’istruzione in due campi e di ottenere più di una qualifica in breve tempo!

4. Miglioramento sistematico della base educativa

CKZiU arricchisce costantemente la propria base educativa partecipando a progetti innovativi o acquistando le più recenti attrezzature professionali. (Ad esempio in anatomia, pronto soccorso, podologia, sterilizzazione, massaggio o cosmetologia).

Da segnalare anche la fornitissima biblioteca contenente un’ampia collezione di libri di medicina.

La scuola dispone anche di palestra, sala per la lingua dei segni, sala fitness, parcheggio gratuito e bagni con docce (utilizzati durante i massaggi con cioccolata calda o i trattamenti di bellezza).

5. CKZiU è un centro d’esame.

Ciò significa che gli studenti sostengono gli esami professionali statali a scuola e nei laboratori per i quali si sono preparati durante il loro percorso formativo. Sostenere gli esami presso il tuo istituto di origine migliora il tuo comfort mentale e riduce lo stress da esame.

6. Un sistema educativo adeguato

L’apprendimento al centro avviene all’interno di un sistema che ti consente di lavorare o studiare allo stesso tempo. Ancora più importante, i gruppi sono molto diversi in termini di età, offrendo una grande e unica opportunità di condividere esperienze e prospettive diverse sullo stesso tema.

Il reclutamento continua! Unisciti ai migliori!

Maggiori informazioni: Centro per la formazione professionale e continua a Ostrolica

Via Parkoa 6

https://www.ckziu.ostroleka.pl/

Tel: 29 764 66 37

Invia un’e-mail a sekretariat@ckziu.ostroleka.pl

Articolo sponsorizzato