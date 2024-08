Qui è dove dovrebbe essere il Golden Spike. Questo è un effetto unico della glaciazione sul nostro pianeta

Le rocce in Irlanda e Scozia potrebbero essere la documentazione più completa di un periodo della storia della Terra in cui l’intero pianeta era coperto di ghiaccio. Questa formazione è un punto fermo della ricerca geologica, offrendo agli scienziati un’opportunità unica per capire come appariva la Terra durante la glaciazione globale.

I processi geologici della Terra Ci è ancora in gran parte sconosciuto. Soprattutto quelli risalenti a milioni di anni fa. Il lavoro sul campo aiuta a identificarli e comprenderli al meglio. In un certo senso, la Terra è un libro aperto da cui i geologi possono leggere. Tuttavia, a volte devi fare un piccolo sforzo per trovare gli "argomenti" che ti interessano. Ecco perché la recente scoperta di rocce sull'isola di Garvilachs (arcipelago delle Ebridi Interne) in Scozia è così importante per comprendere la storia geologica del nostro pianeta. Parliamo di rocce che hanno un'età compresa tra 720 e 662 milioni di anni. Si tratta di una documentazione eccezionalmente ben conservata della transizione da un clima tropicale caldo a un'era in cui la Terra era quasi interamente ricoperta di ghiaccio. Nel nuovo studio, pubblicato sul Journal of the Geological Society di Londra, i ricercatori hanno analizzato strati di roccia spessi 1,1 chilometri. Hanno poi esaminato un altro strato sottostante spesso 70 metri. Questa scoperta potrebbe fornire agli scienziati informazioni chiave sul cambiamento climatico Ha portato alla glaciazione globale. Se ulteriori ricerche confermassero l'importanza di queste rocce, Possono essere considerati la cosiddetta spiga dorata. È il punto di riferimento ufficiale sulla scala geologica che determina il passaggio da un'era all'altra. In questo caso si tratterebbe di Transizione dalla pece al criogenoche sarà importante per una migliore comprensione dell'evoluzione del clima e della storia della Terra. Gli scienziati hanno identificato due eventi principali durante il periodo di raffreddamento, noti come… Glaciazione sturtiana e glaciazione mariniana. La glaciazione Sturtiana fu precedente e più intensa, durando circa 57 milioni di anni, mentre la glaciazione Marinoana fu meno intensa, durando tra 15 e 20 milioni di anni. I ricercatori hanno analizzato campioni di roccia provenienti da due formazioni nella regione di Garvilachs, concentrandosi su piccoli cristalli di zircone che contengono uranio. Ciò ha permesso loro di determinare con precisione l'età delle rocce, cosa che ha permesso loro di scoprirlo La parte inferiore di queste rocce si è formata quando la Terra era più calda e ricoperta da acque tropicali. Elias Rogen, ricercatore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'University College di Londra, ha confermato che questo comportamento unico delle rocce è un caso raro, poiché gli antichi ghiacciai solitamente distruggono e lavano via le rocce sottostanti. – Documentare questi livelli Ambiente marino tropicale con una fiorente vita cianobattericaHa spiegato in un comunicato stampa che è gradualmente diventato più freddo, segnando la fine di quasi un miliardo di anni di clima moderato sulla Terra. fonti: Giornale della Geological Society di Londra, Università Internazionale di Londra.