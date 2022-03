Impara il polacco, studi gratuiti e un fondo sociale. AWFiS propone sostegno ai rifugiati ucraini

Tenendo conto delle azioni intraprese dalla Federazione Russa nei confronti dell’Ucraina e l’Accademia di Educazione Fisica e Sport Jędrzeja Śniadeckiego di Danzica hanno svolto attività dedicate alle comunità accademiche del Paese occupato e ai candidati agli studi, che hanno offerto l’opportunità di iniziare e continuare la formazione e supportare i docenti nel loro lavoro professionale.

In connessione con quanto sopra, AWFiS invia questa lettera alle università partner dell’Ucraina e la pubblica anche sul sito web.

• Ci iscriviamo a un corso di lingua polacca gratuito per candidati e studenti, che ti permetterà di ritrovarti più velocemente in questa difficile situazione in Polonia. Il corso inizierà a metà marzo e le lezioni si svolgeranno due volte a settimana. Gli argomenti dei capitoli si concentrano sul vocabolario relativo alla soddisfazione dei bisogni di base della vita e alla gestione di questioni formali,

• Consentiamo la registrazione iniziale degli studi gratuiti per i candidati rifugiati dall’Ucraina che desiderano iniziare a studiare all’AWFiS nell’anno accademico 2022/2023 in polacco nelle seguenti aree: educazione fisica, sport, turismo, ospitalità, fisioterapia, cosmetologia, terapia occupazionale , diagnosi sportiva, alimentazione nello sport, ricreazione e personal trainer e fitness, attività fisica, terapia ambientale o inglese nei settori di: educazione fisica e sport (secondo grado), turismo e ospitalità, terapia occupazionale e cosmetologia.

• Offriamo studi di follow-up gratuiti per studenti rifugiati dall’Ucraina nei seguenti settori: educazione fisica, sport, turismo, ricreazione, fisioterapia, cosmetologia, terapia occupazionale con status di rifugiato o Paul Card. Annunciamo la creazione di gruppi di specialisti o abilitiamo un corso di studio individuale (organizzeremo le questioni di sblocco dei risultati dell’apprendimento individualmente),

• Lanciamo un fondo di aiuto speciale per 20 studenti rifugiati dall’Ucraina che studieranno nella nostra università,

• Rendiamo possibile occupare un posto temporaneo in un semestre per dieci professori ucraini che studiano in polacco o inglese nel campo delle scienze della salute,

• Consentiamo tirocini di ricerca per 10 medici e dottorandi, a cui verranno offerte lezioni retribuite in studi, studi post-laurea e altre forme di istruzione.