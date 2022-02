Il sito ufficiale del Cremlino è caduto in mezzo alla guerra in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin presiede un incontro con i membri del Consiglio di sicurezza a Mosca, Russia, 21 febbraio 2022. Sputnik/Alexey Nikolsky/Cremlino via Reuters

MOSCA (Reuters) – Il sito ufficiale del Cremlino, l’ufficio del presidente russo Vladimir Putin, kremlin.ru, è stato chiuso sabato a seguito di notizie di attacchi Denial of Service (DDoS) a vari media statali e statali russi. siti.

Le interruzioni sono arrivate quando il vice primo ministro ucraino ha affermato di aver lanciato un “esercito di tecnologia dell’informazione” per combattere la Russia nel cyberspazio. Per saperne di più

Un nuovo software distruttivo è stato trovato in circolazione in Ucraina, infettando centinaia di computer, hanno affermato mercoledì i ricercatori della società di sicurezza informatica ESET. Per saperne di più

Il sospetto è caduto sulla Russia, che è stata più volte accusata di aver commesso crimini di pirateria informatica contro l’Ucraina e altri paesi. Reuters ha riferito in precedenza che tra le vittime ci sono agenzie governative e un istituto finanziario.

La scorsa settimana, Gran Bretagna e Stati Uniti hanno affermato che gli hacker militari russi erano dietro una serie di attacchi DDoS che hanno interrotto brevemente i siti Web delle banche ucraine e dei siti Web del governo prima dell’invasione russa. Per saperne di più

La Russia ha negato le accuse.

Gli account Twitter storicamente legati ad Anonymous, l’amorfa comunità online di attivisti che per la prima volta ha attirato l’attenzione globale circa un decennio fa, hanno anche annunciato piani per prendere di mira la presenza online della Russia.

Fughe di notizie e hack a tema russo attribuiti al gruppo hanno iniziato a diffondersi sul Web, sebbene, come spesso accade con Anonymous e altri gruppi di hacker, le affermazioni siano ancora difficili da dimostrare.

Non è insolito che hacker indipendenti o motivati ​​ideologicamente si buttino in lotte globali da una parte o dall’altra; Azioni simili si sono verificate durante le rivolte della Primavera Araba.

Giovedì, Reuters ha riferito che il governo ucraino ha chiamato l’hacker segreto per aiutare a sostenere i suoi deboli sforzi per respingere i russi. Per saperne di più

Segnalazione di Andrew Osborne. Rapporti aggiuntivi di Raphael Satter e James Pearson. Scritto da Olzhas Auyezov; Montaggio di Diane Craft e Daniel Wallis

