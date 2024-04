Il nuovo direttore dell'Istituto di genetica umana dell'Accademia polacca delle scienze ha annunciato l'ulteriore sviluppo dell'impianto

Il nuovo direttore dell'Istituto di genetica umana dell'Accademia polacca delle scienze a Poznań, professore, ha annunciato l'ampliamento dello spazio di laboratorio dell'Istituto e lo sviluppo della ricerca nel campo della bioinformatica. Dottorato di ricerca Massaggio.

Da aprile il prof. Dottorato di ricerca Maciej Giving è il nuovo direttore dell'Istituto di genetica umana dell'Accademia polacca delle scienze a Poznań. È stato nominato dal presidente dell'Accademia polacca delle scienze attraverso un concorso. Ha sostituito il professore. medico. hab. Michel Witt, che ha diretto l'istituto per due mandati.

“Vedo molte sfide che attendono l'Istituto nei prossimi quattro anni. Gli sforzi avviati dal Professore continueranno sicuramente. Witte mira ad espandere l'Istituto. Aumentare lo spazio del laboratorio è fondamentale per lo sviluppo dell'Istituto, poiché consentirà ulteriori l'adeguamento con attrezzature moderne, che non “C'è abbastanza spazio per questo nella forma attuale dell'istituto. Ciò consentirà anche la creazione di altri gruppi di ricerca, che senza dubbio arricchiranno la competenza scientifica dell'istituto.” Dottorato di ricerca Massaggio.

Ha aggiunto che il campo che cercherà di sviluppare in particolare è la bioinformatica. “Siamo ora al culmine di un risultato importante: l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella ricerca scientifica. Per poter utilizzare correttamente questa tecnologia, abbiamo bisogno di specialisti che possano consentire ai dipendenti di utilizzarla nel lavoro scientifico quotidiano”.

L’attuale Direttore dell’IGC PAN, Prof. Dottorato di ricerca Michel Witt ha espresso la convinzione che la nuova amministrazione “assumerà la gestione di questa istituzione senza alcun problema”.

“Da parte mia, fornirò sempre consulenza e assistenza ogni volta che sarà necessario. L'esperienza acquisita nel corso degli anni può essere utile. Ma il nuovo gruppo dirigente è ora completamente indipendente e pienamente preparato ad assumersi la responsabilità del futuro dell'Istituto. Abbiamo collaborato ampiamente negli ultimi anni, quindi questo cambiamento è avvenuto senza soluzione di continuità.” “Completamente e completamente naturale.”

Come menzionato nell'annuncio, il prof. Dottorato di ricerca Maciej Giefing è associato all'IGC PAN da più di 20 anni e negli ultimi nove anni è stato a capo del Dipartimento di genetica del cancro. Il suo principale campo di attività è la genetica dei tumori solidi e dei linfomi. Partecipa alla realizzazione di progetti di ricerca internazionali, tra cui: coordinamento della cooperazione con gruppi di ricerca provenienti da Germania, Paesi Bassi e Belgio.

Come comunicato alla CIG PAN, il Prof. Giving e il suo team hanno condotto una serie di studi sul ruolo dei fattori di trascrizione nello sviluppo del cancro, grazie ai quali, in collaborazione con un team internazionale di scienziati, sono stati in grado di identificare e determinare le conseguenze delle mutazioni nel gene IRF4 nel classico modello. Linfoma. I risultati pubblicati hanno rappresentato una svolta nella ricerca sulle cause e sullo sviluppo di questa malattia.

Dopo 8 anni la gestione dell'istituto cessò da parte del professore. Dottorato di ricerca Michael Witt. In questo periodo sono state introdotte nell'Istituto numerose soluzioni di ricerca innovative, dal Laboratorio di Sequenziamento del Genoma, attualmente supportato dalla tecnologia dei nanopori, alla piattaforma Panakea per l'analisi confocale e l'elettrofisiologia a forza atomica dei tessuti, una delle più moderne piattaforme del suo gentile in Europa.

L'istituto ha osservato che durante la pandemia presso l'IGC è stato avviato il laboratorio COVID-19, che è diventato uno dei centri diagnostici più importanti per questo virus a Poznań e ha esaminato più di 80.000 persone. Pazienti.

“L'IGC si è sviluppato creando un centro medico innovativo con strutture di ricerca all'avanguardia e l'unica certificazione in questa parte d'Europa da parte della società americana di biotecnologia 10xGenomics per la sua tecnologia del trascrittoma spaziale. L'istituto ha lo status di istituto sanitario che conferma la massima qualità della ricerca e della diagnostica dei pazienti e gestisce una biobanca di campioni È anche incluso nella mappa polacca delle infrastrutture di ricerca L'Istituto sta gradualmente aumentando il numero di borse di studio e pubblicazioni scientifiche, anche internazionali, e i dipendenti stanno ottenendo più titoli scientifici.

Il Professor Witte ha inoltre attribuito grande importanza alla divulgazione dei risultati scientifici e di ricerca dell'Istituto ad un vasto pubblico.

Il Professor Witt continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore del Dipartimento di Genetica Molecolare e Clinica, proseguendo il suo lavoro scientifico e sostenendo i risultati della ricerca dell'IGC PAN. (porta)

