Scienza, arte e terapia. Nuovo e innovativo campo di studi presso l’Università di Białystok, Scienze, Białystok Online News Portale della città di Białystok (Białystok)

La più grande università della regione ti invita in un campo nuovo e innovativo. Vuole essere una risposta alla recente crescente domanda di professionisti nel campo della riabilitazione sociale.

Immagine: UWB

L’Università di Białystok ti invita in un nuovo campo di studio: la risocializzazione creativa con l’arteterapia. Come riconosce l’università, offre “un’integrazione unica tra teoria e applicazione pratica dell’arte nel processo di risocializzazione”. Il Collegio di Scienze dell’Educazione ha organizzato anche eventi speciali per promuovere questa innovazione, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a studiarla e discutere su ciò che merita di essere migliorato.

Durante l’incontro, molti ospiti (tra cui esperti e rappresentanti di istituzioni legate alla riabilitazione sociale e di istituzioni culturali, oltre ad artisti) hanno partecipato a lezioni sulla realizzazione di statue di argilla, sulla preparazione di portachiavi intrecciati e sulla creazione di dipinti astratti disegnati sull’acqua. Tutto questo affinché possano vedere che scienza, arte e terapia costituiscono un binomio efficace nella pratica della riabilitazione sociale.

L’introduzione di questo indirizzo di studio nell’offerta formativa del collegio nasce in risposta ai limiti dei tradizionali metodi di riabilitazione sociale, che spesso si rivelano inefficaci e basati sulla punizione e sull’isolamento. Questo campo forma specialisti in grado di collaborare con artisti in vari campi dell’arte, come il teatro, la musica, l’arte e la letteratura. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare direttamente a progetti artistici, che includono la creazione di opere d’arte, l’organizzazione di eventi culturali e la partecipazione a spettacoli. Particolare enfasi è posta sul lavoro con le comunità svantaggiate – si legge sul sito dell’UwB.

Perché vale la pena scegliere una nuova direzione?

L’innovazione dell’università è destinata a persone che hanno completato studi di primo livello in campi legati all’educazione, alla psicologia, alla sociologia e all’arte, e a coloro che vogliono coniugare i propri interessi artistici e sociali con una vita professionale nel campo della terapia e del supporto sociale .

I creatori di questo nuovo campo vedono la sua scelta come un’opportunità per acquisire conoscenze teoriche e sviluppare abilità pratiche nel lavorare con gruppi emarginati e a rischio.

Le persone che hanno completato la risocializzazione creativa con l’arteterapia presso l’Università di Białystok potranno successivamente trovare lavoro, tra gli altri: in strutture di riabilitazione sociale, centri educativi, istituzioni culturali e ONG.

Per ulteriori informazioni sul campo e sul processo di reclutamento, visitare il sito Web IRK (Online Candidate Registration). Informazioni sul programma di studio, requisiti occupazionali, scadenze e documenti necessari possono essere trovati nella pagina del corso nel sistema. Una volta creato un account, puoi inviare facilmente i tuoi documenti online.