Il miglior asso nella storia del tennis? “Non ho mai visto niente di simile prima” [WIDEO]

Meteo durante il primo turno del torneo ATP Indian Wells non ha coccolato i giocatori. Oltre ai loro avversari, hanno dovuto fare i conti anche con forti raffiche di vento, che li hanno portati a bluffare ripetutamente sul campo. Esattamente di una tale svolta degli eventi si può parlare durante una partita tra due americani – Maxime’a Cressey’a e Christophera Eubanksa.

giocato Stati Uniti d’America Il torneo è noto per il suo alone di vento, ma negli ultimi giorni i temporali si sono fatti sentire particolarmente. In un certo senso, il tempo è diventato l’alleato del server.

Anche Chrissy e il suo avversario non si aspettavano il trucco che il vento stava giocando su di loro. Colpire la palla, colpendo l’area di servizio designata. Tuttavia, non ha funzionato nel modo previsto. La forte resistenza dell’aria ha fatto atterrare la palla gialla proprio dietro la rete. Eubanks ha cercato di correre verso di lei, ma lei non ci è riuscita, perché dopo essere rimbalzata si è girata a sinistra.

Il commentatore durante la trasmissione non poteva crederci. – Non ho mai visto niente del genere – Riconosco. Il gioco è stato anche commentato da Matthew Willis, editore di The Racquet, che ha scritto che era “il miglior sito di sempre”.

(cazzo)

Data di creazione: Oggi 20:39