Nations League di pallavolo femminile: Polonia – Turchia. Punteggio della partita in tempo reale, copertura in diretta

È tempo di dare il tocco finale alla Women’s Nations League nel 2024. Otto squadre giocheranno la fase finale del torneo a Bangkok: Brasile, Italia, Polonia, Cina, Giappone, Turchia, Stati Uniti (le prime sette squadre della fase a gironi) e la Thailandia come nazione ospitante (terminata tredicesima nella fase regolare (su sedici squadre). Chi vincerà la competizione VNL questa volta?

La scorsa stagione, Nations League di pallavolo femminile La Turchia ha vinto, battendo la Cina 3-1 in finale. Ora la turca gareggerà con la polacca nei quarti di finale, e questo è dovuto alla classifica che si è cristallizzata dopo la classifica finale delle squadre dopo la fase a gironi. Le donne polacche si sono classificate al terzo posto con un record di dieci vittorie e due sconfitte, mentre le vincitrici della competizione dello scorso anno si sono classificate seste con otto vittorie e quattro sconfitte. Un anno fa, i Biancorossi vinsero la medaglia di bronzo per la prima volta nella storia della competizione, dopo aver sconfitto 3-2 gli Stati Uniti nella finale per il terzo posto.

La squadra turca è ben nota ai polacchi, poiché queste squadre hanno gareggiato cinque volte nel 2023. In tre partite l’anno scorso, i Bianchi e i Rossi hanno avuto la meglio, ma questa volta la squadra turca sarà la favorita nei quarti di finale di la Lega Nazionale di Calcio. Nel 2023, la Polonia ha battuto la Turchia 3-0 nella fase a gironi della Nations League, mentre i rivali hanno fatto meglio nei quarti di finale degli Europei, dove hanno prevalso 3-0 privando così le nostre pallavoliste della possibilità di lottare. per questo. Medaglia in questa competizione. Inoltre, le due squadre si sono affrontate tre volte in maniera amichevole (le donne polacche hanno vinto due partite). READ Demolizione nella prima partita, poi cambio. Grandi emozioni nella partita con il principale avversario Świątek

Nations League di pallavolo femminile: Polonia – Turchia. Quando e quando sarà la partita? Dov’è la trasmissione? (Risultato in tempo reale e resoconto in tempo reale)

Venerdì 21 giugno si giocherà la partita tra Polonia e Turchia, quarti di finale della Women’s European Volleyball Nations League 2024. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 15:30. La partita Polonia-Turchia è stata trasmessa in televisione su Pulsat Sport 1 e trasmessa in diretta online su Pulsat Box Go.

Risultato in tempo reale della partita tra Polonia e Turchia Sarà disponibile in Interia. Vi invitiamo a seguire il nostro sito web Copertura del testo in diretta Da questo incontro. Se la Polonia dovesse battere la Turchia nella semifinale della National Football League, sabato alle 15.30 giocherà contro la squadra migliore nella partita Italia-USA.