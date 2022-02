Il MacBook Pro da 14 pollici con 10 core più veloce dell’M1 Pro arriva a un nuovo prezzo basso

Solo le migliori offerte sui gadget certificati Verge ottengono il sigillo di approvazione Verge Deals, quindi se stai cercando un affare sul tuo dispositivo o il tuo prossimo regalo dai migliori rivenditori come Amazon, Walmart, Best Buy, Target e altri, questo è il posto dove stare.

Una mela Gli ultimi laptop MacBook Pro È stato un trionfo delle prestazioni grazie ai processori M1 Pro e M1 Max, oltre a una riprogettazione che ha visto un gradito ritorno di porte dedicate per schede HDMI e SD. Sono anche costosi, a partire da $ 199,99 e andare avanti La strada da li. proprio adesso , Il MacBook Pro da 14 pollici più veloce con CPU M1 Pro a 10 core e 1 TB di spazio di archiviazione scende a un nuovo prezzo basso di $ 2.249,99 Su Amazon: si inverte come sconto automatico quando lo aggiungi al carrello.

Questo laptop è dotato del processore M1 Pro di Apple, con 1 TB di spazio di archiviazione e 16 GB di RAM. L’M1 Pro in questa macchina ha 10 core insieme a una GPU a 16 core che lo rende più in grado di lavorare con contenuti pesanti su app Apple e Adobe per l’editing di foto e video e altro ancora.

Di recente abbiamo visto offerte simili su MacBook Pro che a volte oscillano e si fermano su Amazon e spesso si esauriscono rapidamente. Quindi assicurati di agire in fretta se stai considerando un nuovo MacBook Pro.



MacBook Pro da 14 pollici (2021) Il MacBook Pro da 14 pollici può essere equipaggiato con la nuova CPU M1 Pro o M1 Max e può essere configurato per avere fino a 64 GB di memoria standardizzata.