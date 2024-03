Il gioco di ruolo co-creato dal padre di Forgotten Realms si è rivelato così debole e impopolare che un mese dopo è stato “sospeso fino a nuovo avviso”.

Il motivo di questa decisione è la situazione finanziaria dell'azienda, che è stata anche “costretta” a licenziare la maggior parte degli attuali dipendenti.

È con grande tristezza che ci rivolgiamo a voi oggi riguardo alle difficili decisioni che abbiamo dovuto prendere in questa materia Inaspettato: Wichstone. Le ultime settimane sono state difficili perché… Le aspettative sull’impatto finanziario non sono state soddisfatte, lasciandoci in una situazione difficile.

Abbiamo concluso che a partire da venerdì 8 marzo, dopo il rilascio dell'Hotfix 7, Dobbiamo fermare l'ulteriore produzione [gry – dop. red] Indefinitamente. Siamo ancora più rattristati dal fatto che a causa di queste circostanze Abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di licenziare la maggior parte del nostro team – I cofondatori di Spearhead Games, Atul Mehra e Malik Bukhara, hanno scritto in un messaggio condiviso sulle piattaforme di social media del gioco.