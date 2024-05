Il bottino torna in Diablo 4 con una stagione ricca di grandi cambiamenti. Blizzard sta cercando di convincere i giocatori che vale la pena rimettersi in gioco

Su GRYOnline.pl si occupa principalmente di notizie. Si è laureato in Filologia polacca (prima classe) e Turismo e turismo storico (seconda classe) presso l'Università di Danzica, che è collegato ai suoi altri interessi “non ludici”: storia, libri e viaggi. Per quanto riguarda i videogiochi in sé, ero un fan dei giochi FPS e ora sono passato ai giochi d'azione e di avventura. Inoltre, è interessato anche ai giochi di combattimento (in particolare Mortal Kombat), ai giochi di ruolo e a tutti i giochi per giocatore singolo. Di tanto in tanto gli piace anche giocare a tennis, pallavolo e calcio. Orgoglioso cittadino della Pomerania e te.

