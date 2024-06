Anton Herashchenko, consigliere del capo del Ministero degli interni ucraino Pubblica molti contenuti sul suo profilo X che ti permettono di guardare dietro le quinte di ciò che sta accadendo in Ucraina. Ha appena condiviso una storia toccante sul destino di un certo uomo Donna di 70 anni del villaggio di Torsky Nella regione di Donetsk.

– Non è rimasto molto del nostro villaggio. Quando ho cominciato ad allontanarmi ci sono stati effetti molto forti. Dalle dieci di sera all’una di notte senza interruzione – Rapporti senior.

Come sappiamo, l’uomo non è scappato da solo. Non voleva essere separato dai suoi animali.