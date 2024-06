– Oggi, le posizioni chiave nel Ministero degli Affari Esteri sono nuovamente ricoperte da laureati dell’Università MGIMO di Mosca. (Istituto statale per le relazioni internazionali di Mosca – ndr) e lì è stato loro insegnato come comportarsi con i servizi esteri – ha detto Andrzej Duda.

– Le strade di New York vengono chiuse per un’ora mentre il Presidente degli Stati Uniti partecipa all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ci sono enormi camion pieni di cemento che bloccano le arterie più importanti di New York. La città è completamente chiusa, la strada è completamente libera e il presidente è protetto da migliaia di agenti dell’FBI, dei servizi segreti e di altri servizi, ha spiegato.

– Adesso il Sig. Radoslaw Sikorsky e Donald Tusk vogliono inviare… Ambasciatore polacco negli Stati Uniti Permettetemi di ricordarvi che qualcuno che era Ministro della Difesa Nazionale sull’aereo del governo polacco, in realtà un aereo militare, pilotato da piloti militari subordinati al Ministero della Difesa Nazionale, il presidente morì in un incidente aereo, e l’élite polacca – Duda ha insistito.

Andrzej Duda ha detto “Non sarebbe mai d’accordo con questo.”. – Finché sarò presidente, per altri 14 mesi, non firmerò mai una nomina da ambasciatore. Forse quando arriverà il prossimo presidente… non so cosa farà. “Non lo firmerò perché non voglio umiliare la Polonia”, ha detto a Republic TV.