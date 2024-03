Il 14 marzo celebriamo il Pi Day, uno dei numeri più stimolanti

La data del 14 marzo non è stata scelta a caso: negli Stati Uniti è scritta così 3.14, È il valore approssimativo di Pi. La sua giornata è stata celebrata per la prima volta nel 1988 al Museo della Scienza Sala delle Scoperte Gi San Francisco. Festeggiamo anche il 14 marzo Giornata mondiale della matematicaannunciato con delibera della quarantesima sessione della Conferenza Generale UNESCO Giovedì 2019 pag.

Il 14 marzo è il compleanno di eminenti scienziati. È nato in questo giorno nel 1879 Albert EinsteinE nel 1882 nacque Vaclav SierpinskiFondatore della Scuola Polacca di Matematica.

Quest'anno il Pi Day sarà celebrato il 13 marzo dall'Università di Danzica. La Facoltà di Matematica, Fisica e Informatica organizza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, tra gli altri: lezioni divulgative di scienze, laboratori, escape room matematica e spettacoli.

In occasione delle vacanze di matematica presso l'Università della Slesia si terranno anche workshop, conferenze e spettacoli. Dal 14 al 15 marzo il personale e gli studenti della Facoltà di Scienze e Tecnologie hanno preparato delle attrazioni per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Sono stati inclusi nel programma della Settimana dei Numeri presso la Città della Scienza (Città Europea della Scienza di Katowice nel 2024).

Presso l'Università della Tecnologia di Białystok, il programma di celebrazione del Pi Day è stato creato tenendo conto degli studenti e degli studenti delle scuole primarie e secondarie. Il 14 marzo sono in programma conferenze, workshop, gare, incontri al Science Café e un'uscita sportiva.

A Lublino, il 14 marzo, gli studenti delle scuole primarie e secondarie potranno partecipare a laboratori di divulgazione di matematica e informatica, nonché a una lezione. L'evento è stato organizzato dai dipendenti della Facoltà di Matematica, Fisica e Informatica dell'Università Maria Curie Sklodowska e dagli studenti del Circolo didattico MaFiI. Chi è interessato può anche partecipare ad un torneo di scacchi.

Anche la Facoltà di Matematica, Informatica e Meccanica dell'Università di Varsavia (MIM UW) si unisce alla celebrazione di questo giorno speciale. Il 14 marzo, il Club degli appassionati di matematica ti invita a una serie di brevi conferenze relative al numero Pi.

Il “Pi Day at AGH – Learn about the Exact Sciences” previsto per il 15 marzo è una vetrina per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Cracovia. Organizzatori – Centro Carriere, Facoltà di Matematica Applicata, Energia e Combustibili, Scienza dei Materiali e Ceramica, Fisica e Informatica Applicata e Fondazione. Il professor Kazimierz Barthel ha preparato “uno spettacolo eccezionale che unisce scienza, divertimento e scoperta dei segreti sconosciuti del numero Pi”, hanno annunciato sul sito dell'evento.

Pi può essere definito come il rapporto tra la lunghezza della circonferenza di un cerchio e il suo diametro. Oppure come l’area di un cerchio di raggio 1. La sua espansione decimale non avrà mai fine. Oggi, grazie ai computer, si conoscono più di dieci trilioni (ovvero milioni di milioni – 10 alla 12) a partire dalla prima cifra decimale del Pi greco.

Conosciuto con vari soprannomi

Le proprietà di questo numero sono state studiate, tra le altre cose, da Archimede, che viene arrotondato a due cifre decimali, motivo per cui Pi viene talvolta definito “costante di Archimede”. girare il nome “Ludolfina“Prende il nome dal matematico olandese LudolfaVan Ciulinache ha dato il valore di Pi con una precisione di 35 cifre decimali.

Pi è uno dei primi numeri irrazionali scoperti dall'uomo. Ciò significa che non può essere espresso come risultato della divisione di due numeri interi. Altri numeri irrazionali ben noti sono, ad esempio, il numero aureo (phi) e il numero e (la base dell'algoritmo naturale).

Il numero Pi è menzionato in Bibbia (in occasione della costruzione del Tempio di Salomone), e la sua memoria è stata commemorata anche in poesie, canzoni, libri e film. Ne ho scritto Wisława Szymborska. I cosiddetti pi-emat, cioè righe in cui il numero di lettere nelle parole successive corrisponde alle successive cifre Pi dopo il punto decimale.

Anna Bojaska