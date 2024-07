La carne di pipa entrerà in Europa. Innanzitutto, il pollo

La carne coltivata in laboratorio, anziché in una fattoria, raggiungerà i mercati europei. Iniziamo dal pollame.

Tuttavia, se vuoi provare le cosce di pollo al forno preparate senza l’allevamento e l’uccisione (spesso disumana) di uccelli, dovrai aspettare. in primo luogo, Attualmente la carne di pollame coltivata in laboratorio è consentita sul mercato solo in un paese europeo: la Gran Bretagna. Pertanto, è necessario viaggiare al di fuori dell’Unione Europea.

In secondo luogo, e soprattutto, è stato appena approvato Il prodotto a base di carne non è destinato all’uomo. È sicuramente sicuro per il nostro stomaco, ma non è un ottimo piatto. Meatly aggiungerà tessuto di pollo coltivato in laboratorio al cibo animale. Questa è la stessa situazione delle proteine ​​degli insetti in Polonia.

La produzione inizia prelevando un piccolo campione di cellule da un uovo di gallina e coltivandole in un terreno adatto. Una volta maturo, verrà riposto in un contenitore simile alla IVA di un birrificio. Lì si nutriranno e si moltiplicheranno fino a riempire il contenitore con una massa simile a un patè. Gli alimenti a base di carne saranno disponibili nei negozi nel 2024 e negli anni successivi l’azienda si concentrerà sull’espansione e sulla riduzione dei costi.

Aspetto: La futura braciola di maiale sta arrivando. Uguale ma diverso

Le persone che non riescono a immaginare una vita senza compagni animali e si oppongono all’uccisione di altri animali dovrebbero accontentarsi della nuova legge. È sempre un passo verso la tutela dell’ambiente e il risparmio idrico.

Secondo i dati dell’Università di Winchester La metà dei proprietari di animali domestici non ha nulla contro la carne di laboratorio nel cibo I loro cani e gatti, a Il 32% mangerebbe personalmente piatti contenenti questa carne. Il governo britannico vuole raggiungere questo obiettivo il più rapidamente possibile. La carne coltivata in laboratorio è stata approvata per il consumo umano in Israele e Singapore. In confronto, stati come la Florida e l’Alabama lo vietano del tutto.

Fonte immagine: luchschenF / Shutterstock.com

Fonte testo: The Guardian