Iga Świątek non poteva lasciarlo così. Che donna polacca di classe. È apparsa una registrazione

Ti guarirò È arrivata a Parigi come una delle principali favorite per la vittoria finale. E per una buona ragione. Il nostro miglior tennista ha vinto gli ultimi due tornei WTA. Prima ha trionfato a Madrid, poi Affermò il suo dominio su Roma . In entrambi i casi, il rappresentante della Bielorussia è stato sconfitto nella battaglia decisiva – Aryna Sabalenka. Ora la nostra connazionale gareggerà a Parigi, dove ha vinto per tre volte il prezioso trofeo. La 22enne tenterà la sua quarta vittoria al Roland Garros quest’anno? vedremo. Al momento ha giocato la sua prima partita. Lunedì (27 maggio), la prima racchetta del mondo ha sconfitto facilmente la squadra di casa – Liuli Gangan 6:1, 6:2