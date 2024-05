I tifosi hanno boicottato la partita di Gornik Zabrze

Gornik Zabrze ha ancora una possibilità di qualificarsi alle Coppe dei Campioni. Venerdì i giocatori di Jan Orban hanno avuto l’opportunità di salire almeno temporaneamente al terzo posto in classifica. Tuttavia, il compito non era facile. Il Puszcza Niepołomice è arrivato allo Zabrze dopo aver perso solo una partita nelle ultime cinque.

I tifosi hanno boicottato la partita tra Gornik Zabrze e Puszcza Niepołomice



Dal 19° all’88° minuto, la squadra di coach Tomasz Tolacz ha giocato con il vantaggio di un giocatore dopo che Dani Pachetto ha ricevuto un cartellino rosso per un fallo su Wojciech Haida.

Puszcza, giocando in vantaggio, ha iniziato ad attaccare con più audacia, ma Gornik ha segnato il primo gol. Al 36′ Adrian Kapralek, su assist di Lukas Podolski, batte il portiere del Nepologieci. Lo slovacco ha avuto l’opportunità di segnare una tripletta, ma pochi istanti dopo aver segnato il primo gol, ha mancato gravemente e nel secondo tempo ha perso in un duello uno contro uno con Oliuer Ziych.

Puszcza, giocando in vantaggio, è riuscito a pareggiare al 78′ della partita. Dopo aver ricevuto un cross da calcio d’angolo, Jakub Bartosz salta sulla palla e la manda in rete di testa.

I trofei andranno lontano per Gornik?



La partita è stata oscurata dal comportamento dei tifosi. I tifosi di Gornik hanno acceso i fuochi d’artificio, costringendo l’arbitro a fermare la partita. I giocatori sono rimasti in campo per alcuni minuti e poi l’arbitro Karol Aries li ha chiamati negli spogliatoi. Trascorsero lì circa 10 minuti. In totale, la pausa della riunione è durata più di 15 minuti.

Alla fine dei tempi regolamentari, anche Thiago di Puszcza ha ricevuto un cartellino rosso dopo uno scontro con Erik Janza. Nonostante il pareggio, Puszcza ha fatto un altro passo avanti verso la permanenza nell’Ekstraklasa. D’altro canto, perdere punti a favore del nuovo arrivato potrebbe costare a Gornik la possibilità di giocare nelle coppe europee.

