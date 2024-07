Europa League: Wisla Cracovia – KF Lapis. Dove stai guardando? Trasmissione televisiva e streaming online

Il Wisła Cracovia inizia la lotta per avanzare alla fase a gironi di Europa League. Nel primo turno “Biała Gwiazda” giocherà in casa contro il KF Llapi. Riusciranno i giocatori di Kazimierz Moskal ad adattarsi alla nazionale del Kosovo? Dove guardare la partita Wisła Kraków – KF Llapi? Viene trasmesso su Polsat, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 e Polsat Box Go.

Ricordiamo che il Wisła ha avuto l’opportunità di partecipare alle Coppe Europee vincendo la Coppa Fortuna polacca. All’inizio di maggio, nella finale allo Stadio Nazionale PGE, la squadra di Cracovia ha sconfitto il Pogoń Szczecin ai tempi supplementari. Ogni giorno la “Stella Bianca” si contende le retrovie dell’Extraclassa. Ha concluso la scorsa stagione al decimo posto.

In estate a Rimonta ci sono stati alcuni cambiamenti importanti. Albert Ruud ha smesso di essere l’allenatore della prima squadra. Lo spagnolo è stato sostituito da Kazimierz Moskal, legato al club da molti anni, prima come giocatore e poi come allenatore. Tornò a Wisła nove anni dopo. Inoltre si sono uniti alla squadra, tra gli altri, Rafael Mikulic o Olivier Sokineki. Inoltre, molti giocatori sono tornati dai prestiti. Tuttavia, Micky Vilar, Simon Sobczak ed Eniko Satrustegui salutano il club.

Prima della “Stella Bianca” si svolgerà la competizione di qualificazione alla European League. I giocatori di Cracovia inizieranno contro il KF Llapi al primo turno. Nella partita di andata e ritorno contro la squadra del Kosovo, Visla sarà la favorita. Tuttavia, in un’intervista a Polsat Sport, l’allenatore Moskal ha sottolineato che non c’è modo di sottovalutare l’avversario.

– Queste sono le Coppe Europee e non si può ignorare nessuno, soprattutto non si può dire che questa partita per noi non sia importante. D’altra parte, alcuni potrebbero definire questa partita un’altra fase di preparazione, perché sarà solo la nostra terza partita, comprese due amichevoli. Per alcuni questo può sembrare contraddittorio, ma in realtà è così – ha spiegato l’allenatore.

La prima partita si giocherà nella capitale della Małopolska, la seconda sul territorio avversario. Aggiungiamo che se la “White Star” uscirà vittoriosa dalla doppia sfida, il suo avversario nel secondo turno delle qualificazioni sarà il Rapid Vienna.

Wisła Cracovia – KF Lapis. Dove stai guardando? Trasmissione televisiva e streaming online

La partita sarà trasmessa su Pulsat, Pulsat Sport 1, Pulsat Sport Premium 1 e Pulsat Box Go. Lo studio pre-partita inizierà alle 19:00. L’incontro inizierà alle 20:20. Dopo il fischio finale vi invitiamo allo studio post partita. La trasmissione dell’incontro stesso su Polsat è aperta dalle 20:05.

