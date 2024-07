PS Plus Extra e Premium di luglio 2024 sono una vera sorpresa per i fan dei giochi di ruolo

aggiornare

Sony destinato Un’altra sorpresa per gli abbonati PS Plus Essential, Extra e Premium. È l’accesso anticipato alla beta dello sparatutto Concordiache è previsto solo per le persone che decidono di preordinare (Su PC e PS5). Giocheremo dal 12 al 14 luglio, e una settimana dopo (18-21 luglio) ci saranno dei beta test aperti, durante i quali saranno disponibili mappe e modalità aggiuntive (l’Accesso Anticipato ne includerà rispettivamente 4 e 3; le testeremo) con 16 caratteri).