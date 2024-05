I tifosi del Pogoń non hanno pietà dei propri giocatori. Sul campo sono stati accolti da…pannolini

Il Pogoń Stettino è un club con una lunga tradizione. Finora “Portowcy” ha già giocato più di 50 stagioni nell’Ekstraklasa Non sono mai riusciti a vincere il campionato. Sono arrivati ​​terzi, sono arrivati ​​secondi, ma non hanno mai vinto l’importantissimo premio. La situazione è simile con la Coppa di Polonia: finora hanno raggiunto la finale quattro volte. Hanno sempre perso.

Il momento più vicino alla felicità è stato giovedì scorso. Fino al nono minuto dei supplementari erano in vantaggio per 1-0 contro il Wisła Kraków, squadra della I-liga. Tuttavia, hanno rinunciato a un gol nell’ultima parte della partita portandosi sull’1-1. Nei tempi supplementari, “White Star” ha segnato per la seconda volta Ho portato la coppa a Wavel . L’inseguimento lasciò un sentimento di immensa delusione.

Un torrente di critiche si è scatenato sui giocatori, sullo staff tecnico e sulla dirigenza dello Stettino. I tifosi non hanno lasciato nulla di intentato nei confronti dello staff del club in questi giorni. Hanno deciso di mostrare la loro rabbia anche durante la partita di campionato di lunedì contro il Puszcza Niepołomice. I tifosi hanno preparato un benvenuto speciale per i giocatori.

I tifosi del Pogoń Stettino hanno accolto in modo particolare i giocatori

Ancor prima che l’arbitro fischiasse per la prima volta, sulla recinzione della tribuna è stato appeso uno striscione significativo. Sono bastate due parole ai fan per trasmettere ciò che era più importante. “Vergognati, dannazione” – questa era l’iscrizione che feriva gli occhi dei giocatori. Ma questa non è la fine. Ad un certo punto i pannolini volarono sul campo. Questo è un altro segnale chiaro per la squadra. READ Iga Świątek lo ha ammesso francamente. Questo era un problema. "La mia apparizione in questa serie mi ha causato odio."

I tifosi sono concordi anche sulla necessità di mantenere il silenzio nello stadio durante il primo quarto d’ora. Non c’era doping coinvoltoNessuno ha reagito spontaneamente agli eventi accaduti sul campo. Solo dopo 15 minuti i tifosi hanno iniziato a sostenere i giocatori.

Jakob Celibin, Interja

Pogoń Stettino esulta dopo aver segnato un gol/ Leszek Szymanski /PAP

Finale della Coppa Fortuna polacca/ Leszek Szymanski /PAP

Stadio Pogon Stettino/Investimenti della città di Stettino/Materiali per la stampa