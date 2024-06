La fine arriverà presto, ed ecco le parole su Hurkacz. Il concorrente non ha giri di parole

Gli appassionati di tennis polacchi non possono lamentarsi della mancanza di bei momenti nelle ultime settimane. Nella versione femminile tutti sono già abituati al dominio di Iga Świątek. Anche noi non abbiamo nulla di cui vergognarci tra gli uomini. Hubert Hurkacz sta scalando la classifica ATP, mentre Max Kasnikowski e Kamil Majchrzak si sfideranno nelle qualificazioni agli US Open. Il ragazzo menzionato per primo sta avendo un ottimo inizio sull’erba. Non ci sono squadre forti ad Halle per la squadra biancorossa. Nelle quattro partite giocate finora, Hubert Hurkacz non ha perso un set. Anche Alexander Zverev, supportato da un folto gruppo di tifosi locali, non è riuscito a trovare un modo per battere il 27enne..