I sindacati dell'Università di Medicina di Varsavia annunciano la loro protesta il giorno dell'elezione del rettore dell'università

I sindacati dell'Università di Medicina di Varsavia hanno annunciato la loro protesta il 6 maggio, giorno dell'elezione del rettore dell'università. Secondo la decisione del comitato elettorale universitario, l'unico candidato alla carica di presidente dell'università è il professore. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska.

“In relazione alle elezioni del Rettore dell’Università di Medicina di Varsavia, ordinate dalla Commissione elettorale universitaria il 6 maggio 2024, contrariamente alle precedenti dichiarazioni e raccomandazioni del Ministro della Salute, l’organizzazione sindacale dell’azienda, indignata dall’antidemocratico situazione delle attività dell'UKW che portano alla distorsione dei principi consolidati dello stato di diritto, dichiara “A proposito di un'azione di protesta” – si legge nel comunicato stampa inviato al PAP.

L'azione di protesta inizierà alle 7 davanti al palazzo dell'Università. “Allo stesso tempo, desideriamo informarvi che la direzione dell’UCK WUM (Centro Clinico Universitario WUM) ha approvato la partecipazione del personale alla protesta, dopo aver fornito rifornimenti ai pazienti ricoverati nei reparti”.

Venerdì 26 aprile la Commissione Elettorale dell'Università (UKW) ha adottato delle risoluzioni che annunciano la data dell'elezione del Rettore e del candidato alla carica. Nello stesso giorno, il Presidente ad interim dell'Università, Prof. Dr. Zbigniew Gaciong ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la sua preoccupazione per la decisione.

Il giorno prima, 25 aprile, la ministra della Sanità Isabella Leszczyna si era rivolta all'UKW raccomandando di abolire l'attuale procedura per l'elezione del rettore e invitando le autorità universitarie competenti ad avviare una nuova procedura elettorale, compresa l'elezione del rettore. Una nuova formazione della Commissione e un nuovo corpo elettorale – al fine di garantire la completa obiettività del processo elettorale.

Il rettore dell’università ha annunciato che prenderà “tutte le misure necessarie per attuare le raccomandazioni del ministro della Salute del 25 aprile 2024, che mirano a tenere elezioni vincolanti e trasparenti, tutelando così gli interessi legali e di immagine del partito”. Università di Medicina di Varsavia.”

Queste parole sono state rilevate dalla presidente dell'UKW, Alicja Wiercińska-Drapało, che in una lettera alla comunità universitaria ha affermato che il ministro della Sanità “non ha l'autorità di ordinare l'annullamento delle elezioni”; Lei ha valutato i prossimi passi del Ministero della Sanità come “una chiara interferenza nell'indipendenza dell'Università di Medicina di Varsavia”.

“Sebbene le disposizioni della legge sull'istruzione superiore non definiscano adeguatamente la comprensione dell'autonomia dell'università, si può presumere che il diritto di eleggere le autorità, che rientra nell'ambito dell'autonomia interna dell'università, non può essere messo in discussione dalle autorità statali.” ha scritto. Wiercińska-Drapało.

Il 19 aprile il rettore dell'Università di medicina di Varsavia, anch'egli candidato per il prossimo mandato, ha annunciato di aver imposto il professore. Una sanzione disciplinare è stata inflitta alla sua rivale alle elezioni del rettore per il periodo 2024-2028, Agnieszka Kudnok-Jedrzewska, per “violazione della dignità della professione di insegnante accademico”.

“In connessione con le conclusioni del Comitato anti-molestie, con il supporto di esperti legali esterni, ha deciso di punire la professoressa Agnieszka Kudnok-Jedrzewska con una sanzione disciplinare di avvertimento per l’illecito disciplinare di violazione della dignità della professione di accademico insegnante”, ha scritto il rettore in una nota.

Ha anche riferito che il suo avversario ha perso il diritto di candidarsi alla carica di rettore dell'Università di Medicina di Varsavia. Si è anche dimesso dalla corsa.

In risposta, il prof. Cudnoch-Jędrzejewska ha scritto in una dichiarazione che non ha perso il diritto di candidarsi come rettore. Ha sottolineato che la sanzione disciplinare non può diventare una base per privarla del diritto di candidarsi fino a quando non diventi definitiva – “cosa che finora non è avvenuta”. “Ho il diritto di presentare ricorso contro un avvertimento imposto illegalmente davanti a un tribunale pubblico, cosa che farò”, ha dichiarato.

