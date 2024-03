Vicino a Kamień Pomorski è stato ritrovato un passante per cintura medievale

Nei pressi di Kamień Pomorski (Voivodato della Pomerania Occidentale) è stato rinvenuto un anello tardo medievale per appendere le chiavi o il portafoglio. Finora in Europa sono stati scoperti solo 15 reperti di questo tipo.

Ad annunciare la scoperta sui social media è stato il Museo storico territoriale di Kamieńska, nelle cui collezioni si trovava questo monumento. Il direttore del museo, l'archeologo Grzegorz Korka, ha descritto la scoperta come “eccezionale”.

Foto su Facebook / Museo di storia del territorio Kamień

Nella letteratura tedesca monumenti di questo tipo sono chiamati figurativi Gürtelhaken, Figürliche Schlüsselhalter, Schlüsserhaken.

“Questo tipo di reliquia è stata scoperta solo nella parte nordoccidentale della Polonia. Finora sono stati scoperti solo 15 anelli di cintura simili in Europa – 1 in Ungheria, 1 in Austria, 12 in Germania – e la maggior parte di essi è stata scoperta in Baviera .” “- ha detto Grzegorz Korka.

Come ha notato, il passante della cintura appena scoperto, che misura 56 mm di altezza, è in ottime condizioni.

“Il pannello frontale ha una forma antropomorfa. La testa della figura è schematicamente segnata. Le mani poggiano sui fianchi. Sporgono dal fianco formando un arco con fori di 4 mm di diametro. Sul busto e sui fianchi sono visibili tagli diagonali e orizzontali – creando schematicamente un costume tipico dell'epoca tardogotica: sotto l'uniforme c'è un foro verticale lungo 13 mm e direttamente sotto c'è un foro che potrebbe essere stato destinato ad appendere le chiavi o un portafoglio (il diametro del foro è 4 mm)” – ha descritto l'archeologo.

Foto su Facebook / Museo di storia del territorio Kamień

Il passante per cintura è stato trovato da un ricercatore, membro della Exploration Society for the Rescue of Antiquities. Santa Cordula, un raduno di appassionati di storia che scoprono i segreti del territorio utilizzando i metal detector e conducono ricerche legali.

Foto su Facebook / Museo di storia del territorio Kamień

La collezione del Museo Kamień comprende già due capannoni tardo medievali, scoperti nel 2017 e 2018. Il primo è stato trovato vicino a Trzebiatów, il secondo in un campo vicino a Skarychów (comune di Kamień Pomorski).

La scienza in Polonia

barra/luce/