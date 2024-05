Conferenza scientifica AI&EDU SGMK – Wprost

Due giorni saranno dedicati agli interventi di illustri ospiti, discussioni e dibattiti con la partecipazione di studiosi e professionisti internazionali delle ultime conquiste e applicazioni dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie esponenziali. Durante la conferenza, scienziati ed esperti uniranno le loro conoscenze ed esperienze e presenteranno questo campo tecnologico dalla prospettiva di diversi campi scientifici.



– “L’intelligenza artificiale e il suo impatto futuro sull’insegnamento, sulla ricerca e sull’industria saranno il tema principale del prossimo convegno scientifico della Nicolaus Copernicus Major School. Il dibattito interdisciplinare internazionale di illustri studiosi e professionisti provenienti dai migliori centri di ricerca del mondo è un’opportunità per scambiare conoscenze e competenze e stabilire una cooperazione in un campo in continua evoluzione come l’intelligenza artificiale”, ha affermato Fabrizio Golimondi, preside ad interim della Nicolaus Copernicus Key School.

La conferenza universitaria SGMK AI&EDU Artificial Intelligence in Science and Future Industry, simile alla conferenza SGMK Futurist of the Year, fungerà da piattaforma interdisciplinare per lo scambio di conoscenze ed esperienze da parte di esperti e ricercatori polacchi e stranieri. La conferenza sarà tenuta, tra gli altri, dal professor Gennaro Terracciano, avvocato e prorettore dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e docente. Andrzej Dragan, eccellente oratore ed eminente fisico teorico polacco, professore all’Università di Varsavia. Ci sarà anche una performance di SpaceX e dell’ambasciatrice di Boston Dynamics Agnieszka Pilat, un’artista e scrittrice polacco-americana specializzata nel presentare immagini di tecnologia che esplorano la relazione tra persone e macchine nel 21° secolo.

In che modo la tecnologia influenza le nostre vite? Dove siamo e dove siamo diretti? L’intelligenza artificiale è utile e giusta? Educazione utilizzando l’intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Sono questi alcuni dei tanti temi che impegneranno i partecipanti al dibattito durante la due giorni di convegno scientifico sul tema L’intelligenza artificiale nella scienza e nell’industria del futuro.

Maggiori informazioni su: https://aisgmk.com/