I ricercatori si stanno preparando a visitare l’asteroide Apophis I ricercatori si stanno preparando a visitare l’asteroide Apophis

Entro cinque anni, l’asteroide Apophis passerà eccezionalmente vicino alla Terra, al di sotto dell’orbita geostazionaria. Gli scienziati tedeschi stanno lavorando per sviluppare un satellite che accompagnerà l’asteroide e fornirà informazioni sulla sua struttura.

Non è un caso che l’asteroide Apophis (99942) prenda il nome dal serpente egiziano, il demone dell’oscurità e del caos, un corpo celeste con un diametro di circa 340 metri che si avvicinerà pericolosamente alla Terra tra cinque anni e nel 2036.

E il 13 aprile 2029 (venerdì!) L’asteroide volerà vicino alla Terra a una velocità record: circa 30mila. Quanto. Non molto tempo fa, gli astronomi temevano la possibilità che Apophis entrasse in collisione con il pianeta blu e stimavano questo rischio al 2,7%. Ma oggi i calcoli degli scienziati della NASA mostrano che l’asteroide non minaccerà il nostro pianeta, almeno nel prossimo secolo.

Fortunatamente, le conseguenze di una collisione di un corpo così grande con la superficie terrestre sarebbero catastrofiche. “Il cratere da impatto avrà probabilmente diversi chilometri di diametro e la forza dell’impatto potrebbe distruggere un’area delle dimensioni dell’Europa centrale”, ha affermato Jonathan Mannell, specialista di tecnologia spaziale dell’Università Julius Maximilian di Würzburg (JMU) in Germania. .

Per gli astronomi, una “visita” ad Apophis è un’opportunità unica per saperne di più sugli asteroidi vicini alla Terra. Oggetti di queste dimensioni si avvicinano alla Terra al ritmo di una volta ogni 100 anni. Pertanto, un team di scienziati di Würzburg sta sviluppando un piano di ricerca sugli asteroidi nell’ambito del progetto del piccolo satellite NEAlight (https://www.uni-wuerzburg.de/en/news-and-events/news/detail/news/ nealight – concetti/ ).

Esperti – sotto la supervisione del Prof. Dr. Hakan Kayal del JMU Institute of Computer Science e capo del Centro interdisciplinare per la ricerca extraterrestre (IFEX) – vuole approfondire la conoscenza sulla struttura degli asteroidi e sui fattori che influenzano le loro traiettorie. Intendono inoltre migliorare i metodi per prevenire la collisione di oggetti potenzialmente pericolosi con la Terra.

I ricercatori stanno lavorando su tre diversi tipi di missione spaziale. Inizialmente, un piccolo satellite costruito in Baviera accompagnerà Apophis per due mesi nel suo viaggio verso il punto più vicino alla Terra e per alcune settimane dopo. I sostenitori di questa idea si basano su una ricca documentazione dei cambiamenti che si verificano nell’asteroide sotto l’influenza delle mutevoli condizioni gravitazionali mentre si avvicina e si allontana dal nostro pianeta.

Il concetto alternativo presuppone che il satellite creato per la missione venga inviato su un asteroide come parte della prevista missione europea RAMSES (Roadmap for Advanced Mobile Satellite Systems), sebbene ciò non sia stato ancora completamente confermato. In questo caso, un satellite più grande dotato di piccole orbite, telescopi e altri strumenti di misurazione viaggerebbe nello spazio con Apophis.

La terza soluzione, meno ambiziosa, ma anche più semplice, prevede che la navicella spaziale tedesca sorvoli l’asteroide solo una volta, mentre si avvicina alla Terra, e scatti una serie di immagini.

Nel caso delle prime due opzioni, il satellite dovrebbe essere lanciato nello spazio un anno prima del sorvolo di Apophis, mentre nella terza opzione la missione potrebbe iniziare pochi giorni prima della “visita” dell’asteroide.

Il professor Kayal e il suo team stanno ora studiando quale di queste varianti sia la più promettente e abbia le maggiori possibilità di successo. I ricercatori hanno annunciato che svilupperanno il concetto di missione al massimo entro un anno.

Gli oggetti cosmici che si avvicinano al nostro pianeta sono chiamati “oggetti vicini alla Terra” (NEO). Gli astronomi includono i corpi celesti le cui orbite sono 1,3 unità astronomiche più vicine al Sole (un’unità astronomica è pari alla distanza media della Terra dal Sole, cioè circa 150 milioni di chilometri).

Tra gli oggetti vicini alla Terra ci sono i cosiddetti asteroidi potenzialmente pericolosi (PHA). Si trova a 0,05 unità astronomiche (19,5 distanze dalla Luna) e ha un diametro di oltre 140 metri, e il suo impatto sulla superficie terrestre provocherebbe un disastro su scala regionale.

Le informazioni sul passaggio ravvicinato previsto dell’asteroide sono disponibili online. Sono pubblicati, tra gli altri, da: il Centro statunitense per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) su cneos.jpl.nasa.gov/ca/. (porta)

Anna Bojaska

