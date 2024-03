Parliamo di come abbinarlo senza aggiungere un altro ingrediente

Educazione sanitaria nelle scuole

La prevenzione, la cura e l'educazione sanitaria nelle scuole sono una delle priorità del ministro della Sanità Isabella Leszczyna, che insieme a Barbara Nowacka ha incontrato sabato i giovani in un club di Czestochowa. Secondo Leszczyna, l'educazione sessuale sarà anche un elemento dell'educazione sanitaria su cui stanno lavorando i due ministeri, perché l'attività sessuale è una componente molto importante della salute fisica e mentale.

Anche il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza sanitaria nelle scuole è una delle sue priorità, ha affermato Leszczyna. Come sottolinea, la salute dei giovani non dipende solo dalle relazioni domestiche, ma anche da ciò che accade a scuola, e su questo i politici hanno un'influenza. Il Ministro ha annunciato, tra l'altro, che il suo ministero promuoverà la vaccinazione contro il papillomavirus umano.

Abbiamo un Ministro della Salute che non si chiede – come i suoi predecessori – come litigare con un maestro di sci, ma si chiede piuttosto come ricostruire la psichiatria infantile. “Abbiamo ministri, incluso quello delle Finanze, che pensano realisticamente al bilancio statale e sanno che ci sono soldi e saranno disponibili per soddisfare i bisogni primari, come l’aumento degli stipendi degli insegnanti”, ha detto Nwaka.

Il Ministro dell'Istruzione ha sottolineato la necessità di cambiare il sistema educativo a beneficio di studenti e insegnanti, e uno degli elementi di cambiamento è l'introduzione dell'educazione sanitaria. Come ha detto, la scuola è uno dei luoghi in cui è possibile notare i problemi dei giovani e guidarli sulla via dell'aiuto.

– Abbiamo bisogno di una buona educazione sanitaria in Polonia e stiamo parlando con il ministro (Leszczyna) su come integrarla bene nel sistema educativo scolastico, senza aggiungere nuovamente un'altra materia, senza farlo immediatamente – ha detto Nawaka.

Ha sottolineato che gli insegnanti, un buon programma e libri di testo devono essere preparati a questo scopo. Il problema recente è che quasi il 30% degli studenti non vuole fare esercizio ed evitare lezioni di educazione fisica, ha aggiunto. Come ha sottolineato, la scuola può dimostrare quanto sia bello lo sport.

Ministro della Salute: Questa è la domanda più difficile del mondo

Uno dei giovani presenti all'incontro ha chiesto informazioni sull'educazione sessuale nelle scuole. Il ministro Leszczyna ha risposto che questo sarà uno dei settori dell'educazione sanitaria, perché l'attività sessuale è una componente molto importante della salute fisica e mentale.

Uno dei partecipanti più anziani all'incontro si è lamentato del servizio sanitario polacco. “Non puoi aspettare tre settimane per vedere un medico di famiglia”, ha detto e ha chiesto a Leszczyna quando la situazione sarebbe cambiata.

Il ministro ha detto che questa è “la domanda più difficile del mondo”. Lei ha ricordato che in Polonia ci sono pochissimi medici e che il governo sta facendo ogni sforzo per aumentarne il numero. Il medico di base deve essere presente “immediatamente”, almeno sotto forma di teleconsulto, se non esiste altra opzione. C’è un fallimento organizzativo nel sistema. Ha sottolineato che avrebbe fatto di tutto per cambiare la situazione. Ha sottolineato che ciò non può essere fatto senza la collaborazione dei medici.

