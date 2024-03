L'Agenzia nazionale per lo scambio accademico (NAWA) ha aperto le iscrizioni per la settima edizione del concorso Bekker rivolto a dottorandi, scienziati e docenti accademici delle istituzioni scientifiche polacche. Possono ottenere stage in centri accademici e di ricerca riconosciuti in tutto il mondo.

Il reclutamento proseguirà fino al 31 maggio di quest'anno e il programma ha un budget di 20 milioni di PLN. NAWA fornisce il finanziamento per la borsa di studio, copre i costi di alloggio del titolare della borsa relativi al soggiorno dello studioso in una stazione ospitante straniera e copre i costi di trasporto. “L'edizione di quest'anno ha introdotto modifiche alle regole per il calcolo dell'importo del finanziamento a favore dei candidati. Ciò consentirà di aumentare il sostegno fornito ai partecipanti al programma non solo in termini di importo della borsa di studio, ma anche di spese di soggiorno, alloggio e viaggio , tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità o dei beneficiari che hanno figli”, si legge nel comunicato stampa della NAWA. 789 persone hanno partecipato a sei versioni del programma Baker. I centri di ricerca più selezionati sono stati Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Italia, Francia, Australia, Canada e Giappone. Le università che hanno ottenuto i maggiori successi sono: l'Università di Oxford, il Massachusetts Institute of Technology, l'Università di Stanford, l'Università di Humboldt, l'Università di Cambridge, l'Università di Harvard, l'Università di Princeton, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare e l'Università della Sorbona. Le scienze naturali rimangono la specializzazione più ampiamente rappresentata. Seguono le scienze tecniche, sociali, umane, mediche e agrarie. La scienza in Polonia L'ottava settimana /