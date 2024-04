Aurora boreale in Polonia il 19 aprile. Annunciato Twilight Alert, dove e quando potrete guardarlo?

“Presto farà buio, quindi chi può andare a cercarlo

Aurora boreale Nel cielo del nord. Al momento le condizioni sono perfette e quasi sicuramente apparirà l'aurora boreale nel cielo polacco! Fortunatamente, non sembra che la situazione possa peggiorare improvvisamente. Sbrigati!” – Rapporto sul profilo astronomico di Facebook “Con la testa tra le stelle”.

Allarme Aurora. A che ora osservare l'aurora boreale?

Karol Wójcicki ha condiviso una serie di consigli pratici. Ha detto che il crepuscolo dovrebbe essere cercato all'orizzonte settentrionale. Per le note, è necessario uscire dai confini settentrionali della città. Posto perfetto? Costa baltica.

Lo specialista ha ammesso di non sapere esattamente quando apparirà l’aurora boreale venerdì, ma piuttosto “non appena calerà l’oscurità”. Anche questo è stato trasmesso Non è noto se sia possibile avvistarlo anche nel sud del Paese, ma “molto probabilmente sì”.

Aurora boreale: cos'è?

L'aurora boreale è un fenomeno luminoso che si verifica nel cielo a causa del sole. Si trova principalmente vicino ai Poli Nord e Sud, ma in condizioni favorevoli può essere visto anche in Polonia e persino nel Mar Mediterraneo. Tuttavia, sono migliori e più visibili in Scandinavia, Lapponia, Islanda, Groenlandia, Russia e Alaska.

In Polonia questo fenomeno appare spesso sul Mar Baltico durante il periodo di massima attività solare. Tuttavia è utile trovare un luogo lontano dall'illuminazione artificiale e ricordare che la visibilità potrebbe essere limitata a causa della copertura nuvolosa e della scarsa trasparenza dell'aria.

Fonte: ZET Radio/”Con la testa tra le stelle”