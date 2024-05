I recettori del gusto dolce supportano l’assorbimento del glucosio

Le papille gustative sulla lingua ci raccontano i diversi sapori del cibo, grazie alle quali sappiamo cosa c’è nel cibo – se è fresco o avariato, se è ricco di zuccheri importanti per l’energia ma pericolosi in grandi quantità, se è presente o no. Contiene le cose di cui abbiamo bisogno per la vita. Nessuno ha bisogno di essere convinto di quanto sia importante il ruolo che gli zuccheri svolgono nella nostra vita. Se consumato nella giusta quantità e forma, ci fornisce l’energia necessaria per l’attività quotidiana. Quando iniziamo a esagerare, ciò porta a complicazioni di salute, obesità e altre malattie gravi. Ecco perché diamo valore alle nostre papille gustative, che ci permettono di prendere decisioni sensate, ma anche di apprezzare il gusto: il corpo ha imparato a ricompensarci con sensazioni piacevoli quando mangiamo pasti ricchi di zuccheri.

Tuttavia, si scopre che i recettori nelle papille gustative non influenzano solo la nostra salute e le nostre sensazioni coscienti. I ricercatori del Monell Center – un istituto americano che si occupa dello studio del gusto e dell’olfatto – hanno dimostrato che i recettori del gusto dolce influenzano anche il metabolismo del glucosio, cioè il modo in cui il nostro corpo reagisce all’assorbimento dello zucchero. Si tratta di una scoperta importante per comprendere come funziona uno dei processi quotidiani più importanti del nostro corpo. Potrebbe essere di particolare importanza nel trattamento di disturbi metabolici come il diabete.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati in un articolo intitolato “L’attivazione e l’inibizione dei recettori del gusto dolce TAS1R2-TAS1R3 influenzano in modo differenziale la tolleranza al glucosio negli esseri umani” sulla rivista PLOS ONE.

I ricercatori erano interessati ai recettori del gusto dolce TAS1R2 e TAS1R3, prodotti dai geni con lo stesso nome. È noto che l’attivazione dei recettori e il metabolismo del glucosio avvengono insieme perché coinvolgono entrambi lo stesso attivatore, ma non sappiamo se si influenzano a vicenda o se i due processi sono semplicemente legati alla presenza di zucchero. La missione del gruppo di ricerca era indagare se l’attivazione stessa del recettore avesse un effetto sul metabolismo del glucosio.

Per fare questo, i ricercatori hanno utilizzato due sostanze: il sucralosio (un dolcificante a zero calorie, un derivato artificiale del saccarosio) e il lattisolo (un sale di sodio, che rimuove il sapore dolce), che sono stati mescolati con glucosio e somministrati ai partecipanti in un liquido pasto. La prima sostanza è il cosiddetto agonista dei recettori del dolce, cioè una sostanza che ne attiva l’azione. Il secondo, invece, come antagonista, inibisce l’azione del recettore. Nel frattempo, entrambi hanno la stessa proprietà: non vengono digeriti dal nostro corpo, quindi non influenzano in alcun modo i processi metabolici.

I livelli di insulina delle persone che hanno partecipato allo studio sono stati misurati due volte: prima e dopo aver consumato un pasto liquido contenente glucosio e il secondo ingrediente (o solo glucosio nel gruppo di controllo). I risultati hanno mostrato una chiara relazione: il sucralosio accelera l’aumento dei livelli plasmatici di insulina, mentre il lattisolo rallenta questo processo. Pertanto, il segnale proveniente dal recettore ha influenzato l’avvio dell’assorbimento del glucosio.

Le informazioni provenienti dai recettori – che si trovano non solo sulla lingua ma anche in altre parti del sistema digestivo – vanno agli organi regolatori come il pancreas. A quanto pare, grazie a questi segnali, sanno come rispondere.

I ricercatori ritengono che una migliore comprensione del processo che descrivono potrebbe aiutare a sviluppare modi per consentire agli organismi che hanno difficoltà a gestire il glucosio di gestirlo meglio.

Padania: Matthew C. Kuchem et al., L’attivazione e l’inibizione dei recettori del gusto dolce TAS1R2-TAS1R3 influenzano in modo differenziale la tolleranza al glucosio nell’uomo, PLOS ONE (2024). ID digitale: 10.1371/journal.pone.0298239

Preparato sulla base dell’articolo Il recettore del gusto dolce influenza il modo in cui il glucosio viene elaborato nel metabolismo nell’uomo Pubblicato su MedicalXpress.