I creatori di League of Legends stanno abbandonando uno dei loro giochi

Non abbiamo buone notizie per i fan di Riot Games. Lo studio ha abbandonato il lavoro su uno dei suoi giochi, che avrebbe dovuto essere un gioco di combattimento nell’universo di League of Legends.

Giochi di rivolta È un produttore di giochi di fama mondiale con successi come League of Legends (MOBA) o Tattiche di combattimento di squadra (combattente automatico). Milioni di persone ci giocano ogni giorno, ma ovviamente lo studio è costantemente alla ricerca di nuove opportunità.

2XKO è ancora in fase di sviluppo. In anteprima nel 2025

C’è un gioco di combattimento attualmente in fase di test alfa 2XKOformalmente conosciuto come “progetto per”. Riot Games stava però lavorando anche ad una seconda produzione dello stesso tipo con nome in codice “festa in piscina”. Tuttavia, la redazione di Wccftech ha riferito che era stato abbandonato già da tempo, a maggio.

Pool Party avrebbe dovuto essere nello stile di Super Smash Bros, ovvero combattimenti corpo a corpo e platform con l’atmosfera del mondo di League of Legends. Al progetto ha lavorato un team di 70-80 persone.

Sfortunatamente, il motivo ufficiale della cancellazione del gioco è ancora sconosciuto, ma è probabile che sia dovuto alla saturazione del mercato. Super Smash Bros. Resta al top, ma il problema risulta essere “nuovo” Multi-interfaccia. Naturalmente, non possiamo dimenticare i massicci licenziamenti alla Riot Games a causa dei tagli al budget.

Ad almeno la metà delle persone che lavoravano a Pool Party è stato offerto lavoro su altri progetti dello studio. Al momento non vi è alcuna minaccia per il titolo di 2XKO, con la première prevista per il 2025. Chi è interessato a provare la versione alpha può registrarsi per il test Sul sito ufficiale del gioco.

