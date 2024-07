Il missile utilizzato a gennaio conteneva 16 componenti elettronici di fabbricazione occidentale. Due di essi sono contrassegnati come realizzati da un’azienda svizzera ST MicroelettronicaMentre il resto è stato prodotto da aziende americane, tra cui… Intel Corporation, Strumenti texani IO Dispositivi analogici. Questi dispositivi elettronici furono creati principalmente per uso civile, ma in Russia, a causa della carenza di componenti, furono utilizzati per costruire missili.

Secondo un’analisi condotta dall’ufficio del presidente ucraino e fornita al Financial Times, il Kh-101 potrebbe contenere più di 50 parti diverse prodotte fuori dalla Russia. L’analisi del Financial Times ha mostrato che nel 2023, le aziende russe sono state in grado di ottenere parti simili a quelle utilizzate nel Kh-101 acquistandole dal mercato aperto e importandole attraverso la Cina.

Nonostante le sanzioni, il Cremlino ha aumentato la produzione di missili Kh-101 da 56 nel 2021 a 420 nel 2023.. Tuttavia, le difficoltà nell’ottenere la tecnologia militare occidentale avanzata hanno portato i produttori russi a passare a componenti civili che non hanno la stabilità e la protezione necessarie per l’elettronica militare.

Secondo Fabian Hofmann, ricercatore dell’Università di Oslo, il tasso di fallimento dei missili da crociera russi a causa di problemi con l’alimentazione elettronica potrebbe raggiungere il 20%.

Volodymyr Zelenskyj solleverà la questione dei componenti occidentali utilizzati nella produzione missilistica russa al vertice della NATO a Washington, ha detto al Financial Times Vladislav Vlasyuk, un esperto di sanzioni nell’ufficio del presidente ucraino.

A seguito dell’attacco all’ospedale pediatrico di Kiev l’8 luglio di quest’anno. Due persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite, tra cui otto bambini. Le autorità russe negano l’attacco all’ospedale di Kiev, sostenendo che la struttura è stata bombardata dalla difesa antiaerea ucraina. Ma secondo gli esperti l’ospedale è stato colpito da un missile da crociera russo Kh-101. La missione delle Nazioni Unite ha affermato ieri che esiste una “alta possibilità” che l’ospedale sia stato colpito direttamente da un missile russo.