Ha lasciato il sistema solare, ma sta iniziando a funzionare. La Voyager 1 sta trasmettendo di nuovo

Ciò è stato ottenuto nonostante l’età della sonda. barca È nello spazio da quasi 47 anni Il fatto che funzioni ancora è un enorme successo. Aggiungiamo che invia costantemente dati scientifici dallo spazio dove nessun’altra macchina creata dall’uomo ha volato prima. Si tratta di informazioni molto preziose per gli scienziati e potrebbe non esserci un’altra opportunità per ottenerle presto.









Dire semplicemente che la Voyager 1 è fuori dal sistema solare potrebbe non significare molto. Proviamo a visualizzare queste distanze. attualmente La nave si trova a circa 24 miliardi di chilometri dalla Terra. Per fare un confronto, la distanza media del nostro pianeta dal sole è inferiore a 150 milioni di chilometri e questa è chiamata unità astronomica. La distanza tra la Terra e la Luna è di 0,0026 unità astronomiche.

Calcolo rapido e si scopre La Voyager 1 è attualmente circa 163 volte più lontana dalla Terra che dal Sole. È impressionante, vero? Il compito principale della nave era l’esplorazione di Giove e Saturno, dove riuscì a raggiungere fino alla fine del 1980. Tuttavia, nel caso di suo fratello, gli obiettivi principali erano i pianeti più distanti del sistema solare: Urano e Nettuno. . In effetti, entrambe le sonde spaziali hanno avuto molti successi al loro attivo.

