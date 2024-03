I cambiamenti nel DNA dei fumatori tradizionali e dei vapers sono molto simili

Ricercatori di Londra e Innsbruck hanno scoperto che gli utilizzatori di sigarette elettroniche soffrono di cambiamenti genetici nel DNA di alcune cellule simili a quelli dei fumatori tradizionali. Hanno sottolineato che, sebbene il loro studio non dimostri che le sigarette elettroniche causino il cancro, aiuta a comprendere meglio gli effetti sulla salute a lungo termine del fumo di sigarette elettroniche.

“Tali cambiamenti nei fumatori abituali di sigarette sono associati al futuro sviluppo del cancro ai polmoni”, hanno scritto in una pubblicazione su Cancer Research (http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-23-2957). “Pertanto, saranno necessarie ulteriori ricerche per vedere se può essere utilizzato per prevedere individualmente il rischio di cancro in entrambi i gruppi di fumatori”.

Team congiunti di specialisti dell'University College di Londra (Regno Unito) e dell'Università di Innsbruck (Austria) hanno analizzato l'effetto epigenetico delle sigarette e delle sigarette elettroniche sulla metilazione del DNA in oltre 3.500 campioni prelevati da persone che fumano. I ricercatori hanno voluto studiare gli effetti dell'utilizzo di tali prodotti su due tipi di cellule: quelle che sono direttamente esposte al tabacco (ad esempio nella bocca) e quelle che non lo sono direttamente (ad esempio nelle cellule del sangue o della cervice). . ).

Hanno scoperto che le cellule epiteliali nella cavità orale dei fumatori tradizionali mostravano cambiamenti genetici significativi. Questi cambiamenti erano particolarmente gravi nelle persone che avevano già il cancro o che avevano una condizione precancerosa (cioè avevano cellule o tessuti anormali che potevano svilupparsi in cancro). Secondo i ricercatori, ciò supporta l'idea che i cambiamenti epigenetici associati al fumo consentono alle cellule di crescere più velocemente e in modo incontrollato.

Ulteriori analisi hanno mostrato che cambiamenti molto simili si verificano anche nelle cellule degli utilizzatori di sigarette elettroniche. È importante sottolineare che interessa anche coloro che hanno utilizzato prodotti elettronici quasi esclusivamente o esclusivamente e hanno fumato meno di 100 sigarette tradizionali nella loro vita.

“Sulla base di questi risultati, non possiamo concludere che le sigarette elettroniche causino il cancro, ma vediamo chiaramente che gli utilizzatori di sigarette elettroniche presentano cambiamenti genetici nelle cellule della guancia simili a quelli osservati nei fumatori. Questi cambiamenti sono associati al futuro sviluppo del cancro ai polmoni in quest'ultimo gruppo. Quindi sarebbe interessante “Sono necessarie ulteriori ricerche per verificare se i nostri risultati possono essere utilizzati per prevedere individualmente il cancro nei fumatori e negli utilizzatori di sigarette elettroniche.”

Aggiunge che, sebbene si dica che lo svapo sia più sicuro dei tradizionali prodotti del tabacco, non si può presumere che sia completamente innocuo. Pertanto, lo studio dei loro potenziali collegamenti con lo sviluppo del cancro e gli effetti sistemici a lungo termine sulla salute umana dovrebbe essere una priorità.

Attraverso l’analisi computazionale dei campioni, i ricercatori hanno anche scoperto che alcuni cambiamenti epigenetici associati al fumo rimangono stabili anche molto tempo dopo la cessazione del fumo. È principalmente legato ai cambiamenti nelle cellule della cervice.

“Si potrebbe dire che l'epigenoma ci permette di guardare indietro. Parla di come il nostro corpo reagisce a precedenti esposizioni ambientali, tra cui: al fumo di sigaretta – spiega l'autore principale della pubblicazione in questione, il Prof. Martin Weidschwander. – Ma a parte che, l'esame dell'epigenoma ci permette Ci permette anche di guardare al futuro, perché ci permette di prevedere il nostro futuro stato di salute e il rischio di sviluppare diverse malattie.Ad esempio, i cambiamenti epigenetici compaiono nelle cellule delle guance dei fumatori molto prima che si sviluppino cancro ai polmoni.

E aggiunge: “Il nostro studio dimostra che gli utilizzatori di sigarette elettroniche mostrano gli stessi cambiamenti epigenetici dei fumatori tradizionali e che i vaporizzatori non sono così dannosi come si pensava inizialmente.”

È dimostrato da anni che il fumo di tabacco ha effetti negativi sulla salute. Si stima che abbia causato 7,69 milioni di morti in tutto il mondo nel 2019 e si prevede che questo numero aumenterà ulteriormente in futuro. Il Servizio sanitario nazionale britannico afferma che le sigarette elettroniche sono più sicure del tabacco tradizionale e raccomanda ai tossicodipendenti di passare allo svapo per migliorare la propria salute. Tuttavia, alcuni rapporti scientifici mettono in dubbio queste raccomandazioni.

Il dottor Ian Walker, co-direttore del Cancer Research UK, ritiene che la pubblicazione in questione contribuisca ad ampliare la conoscenza sulle sigarette elettroniche, ma non dimostra che causino il cancro. “Decenni di ricerche hanno dimostrato il legame tra fumo e cancro, e gli studi fino ad oggi hanno dimostrato che le sigarette elettroniche sono molto meno dannose e possono aiutare le persone a smettere di fumare. Tuttavia, questo articolo chiarisce che non sono prive di rischi. Ma molto di dati sono necessari per determinare il suo impatto a lungo termine sulla salute umana.

Aggiunge che soprattutto bisognerebbe inasprire la regolamentazione sulla vendita delle sigarette elettroniche (ad esempio al di sotto di una certa età), perché “niente avrà un impatto maggiore sulla riduzione del numero di morti prevenibili che smettere di fumare, e questa politica sarebbe aiuto.” Nel ridurre il numero di morti evitabili. Ci porta un passo avanti verso un futuro senza fumo. (porta)

Katarzyna Czechovich

Capitolo /Luce/