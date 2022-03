Hogwarts Legacy – Un gioco di 15 minuti che racconta la storia e rivela la data di uscita. Potter, cosa stavamo aspettando?

Pochi giorni fa è stato annunciato che questa sera, durante la prossima edizione di State of Play, avremo la possibilità di vedere decine di minuti di gameplay del gioco in uscita intitolato Hogwarts: Legacy. Questo è quello che è successo. Esattamente alle 22:00 ora della Polonia, è iniziato lo spettacolo online. La storia del nuovo gioco. In precedenza, sapevamo che nel nuovo gioco, per ovvi motivi, non stavamo più giocando a Harry Potter, ma a uno completamente nuovo, in più lo chiedevamo. Ora abbiamo appreso che il suo compito principale, guidare la storia, sarà quello di apprendere i segreti dell’antica magia, che siamo gli unici a domare e che è appena tornato nel mondo dei maghi. Non è affatto amichevole.

Hogwarts Legacy debutterà quest’estate. Durante l’ultima edizione di State of Play, abbiamo avuto l’opportunità di guardare 15 minuti di gioco.

Come previsto, vivremo anche la vita tipica di uno studente di Hogwarts. Quindi faremo il Quiz del Cappello Parlante, poi impersoneremo una casa, impareremo incantesimi, combatteremo avversari umani (e non solo) o ci occuperemo della preparazione di pozioni magiche. Nel gioco, oltre che nei sandbox, ci sono anche elementi di creazione e sviluppo delle abilità individuali. Sebbene la storia si svolgerà in epoca pre-Potter, in Hogwarts Legacy incontreremo anche i personaggi famosi dell’originale.

Tuttavia, non togliamoci il divertimento di guardare da soli il nuovo video (sopra) e fermiamoci a questa novità. Invece, concentriamoci sulla data di uscita “rivelata” del gioco. Le virgolette derivano dal fatto che non si tratta di una data precisa. I creatori menzionano solo le vacanze di quest’anno. Il gioco apparirà su PC, dispositivi Sony e Microsoft del passato e di nuova generazione. Se Hogwarts Legacy sarà o meno un gioco che i fan di Harry Potter hanno sempre sognato sarà rivelato tra pochi mesi. Tuttavia, possiamo già dire che sarà un gioco con un’ottima ambientazione visiva.

