Maciej Orłoś ma już nową ukochaną. “Staraliśmy się ukryć nasz związek”

Maciej Orłoś w lutym tego roku rozstał się ze swoją trzecią żoną, Joanną Twardowską-Orłoś, z którą ma dwójkę dzieci

Dzienikarz nie komentował medialnych doniesień na temat swego domniemanego związku z młodszą o 23 lata dzienniką Superstacji, Pauliną Koziejowsk

Para została przyłapana na spacerze nieopodal starego miasta w Warszawie i oboje wyjawili, jaka tak naprawdę łączy ich relacja

Maciej Orłoś słynie z niechętnego komentowania swego życia osobistego. Nic dziwnego Wiec, że gdy w mediach pojawiły się informacje, po że rozstaniu z Trzecia zona, związał się z Mlodsza o 23 lata prezenterką Telewizyjna i dziennikarką Superstacjió, Paulinie Para przestała jednak unikać pokazywania się razem i została przyłapana przez dziennikarzy Super Expressu na spacerze nieopodal warszawskiego starego miasta e zapytana o charakter łączącej ich relacji. Maciej Orłoś postawił wszystko na jedną kartę i dał prostą, lecz jednoznaczną odpowiedź:

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska chcieli utrzymać swój związek w tajemnicy

O łączącej parę relacji szerzej zdecydowała się powiedzieć Paulina Koziejowska, która wcześniej była związana z aktorem, Jackiem Borkowskim. Dzienikarka wyznała, że ​​razem z Maciejem Orłosiem starali się ukrywać ich związek, jednak teraz, gdy zostali przyłapani podczas wspólnego, romantycznego wyzejśdycia dosiycia

“Staraliśmy się ukryć nasz związek tak długo, jak to tylko możliwe, ale – jak widać – w świecie show-biznesu nie jest to łatwe. Chcieliśmy jak najdłużej cieszyć się sobą bez afiszowania się naszą miłością w media. Jedyne, co mogę powiedzieć, a, że jesteśmy bardzo szczęśliwi” – wyznała Paulina Koziejowska.







Foto: Jarosław Antoniak / MW Media Paulina Koziejowska nel film in anteprima “Żeby nie było śladów”



Maciej Orłoś przed związkiem z Pauliną Koziejowską stawał na ślubnym kobiercu trzy razy i może pochwalić się czwórką synów. Pierwszą żoną dzienikarza da koleżanka ze studiow, Monika Jóźwik. Para nie była jednak gotowa na związek i szybko rozstała się. W 1983 pag. w życiu Macieja Orłosia pojawiła się bionda włosa Ewa, z którą szybko podjął decyzję o założeniu rodziny. Para przywitała na świecie dwóch synów – Rafała i Antoniego. Antoni ma teraz już 31 lat i prowadzi razem z ojcem program “W telegraficznym skrócie” na platformie YouTube.

Po rozpadzie drugiego małżeństwa dzienikarz wiązał się z Joanną Twardowską, którą poznał w 1995 r. paragrafo po kilku latach zalegalizowała swój związek i była małżeństwem przez ponad 20 lat. Z ich związku narodziła się kolejna dwójka dzieci Macieja Orłosia – Kuba i Melania. W lutem 2022 p. Maciej Orłoś potwierdził informacje o rozstaniu z Joanną Twardowską-Orłoś.

