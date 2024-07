Hanno annunciato la relazione della moglie di Małysz. Può esserci solo una decisione per Adam

Adam Males e Isabella sono sposati dal 1997. La coppia aveva una figlia di nome Carolina, che ora è adulta e sta costruendo la propria vita con il suo compagno.

L’inizio della relazione tra i suoi genitori ha coinciso con un periodo davvero straordinario nella carriera di Adam. L'”Aquila di Wisła” vinceva una medaglia dopo l’altra, e nel paese regnava una vera e propria “piccola mania”.

Purtroppo aveva anche i suoi lati negativi. Sebbene fosse amato dai suoi connazionali, sua moglie non lo era necessariamente.

Iza, in un’intervista a “Gazeta Wyborcza”, Małyszowa si è lamentata del fatto che non è stato facile per lei essere la moglie di Adam per anni. Quando andava al college, raccontavo storie folli alle sue spalle.

Si diceva che avesse dei vantaggi e per questo superò così bene gli esami.

“Quando studiavo, ho dovuto imparare il doppio degli altri”, ha ammesso Iza, “e ancora negli angoli sussurrano: ‘Per Malizova è più facile a causa del suo cognome’”.

Ma non era la cosa peggiore. La gente dell’università cominciò a diffondere voci sulla sua relazione e sulla crisi del suo matrimonio con Adam. A quel tempo, l’uccello sentì cose incredibili sulla sua amata.

Isabella ha rivelato: “C’erano voci secondo cui avevo una relazione con il preside, ho sentito molte storie sulle nostre crisi matrimoniali”.

Adam e Isa hanno quindi deciso che non avrebbero commentato o ritrattato nulla, ma avrebbero aspettato finché la gente non si fosse stancata di inventare questo tipo di sciocchezze. È stata una buona idea, perché dopo un po’ tutto si è calmato.

Grazie a ciò, sono riusciti a sopravvivere a questo periodo difficile. Ancora oggi la famiglia Małysz rimane una coppia affiatata che si ama e si sostiene a vicenda in ogni momento…

